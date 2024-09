VÍDEO:Montero pide a Feijóo"no perjudicar"intereses empresariales en Venezuela:"Se equivoca siempre en política exterior

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha recriminado este viernes al presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, su afirmación sobre las empresas españolas presentes en Venezuela al retratarlas como colaboradoras del régimen de Nicolás Maduro por considerar que ese pronunciamiento "ahora atenta contra los intereses comerciales de nuestras empresas en Venezuela", por lo que le ha demandado "mesura" y que "no perjudique las relaciones comerciales entre ambos países". El líder del PP afirmó este jueves en Madrid en un acto organizado por su partido en el Ateneo de Madrid bajo el título '28J: el día que ganó Venezuela', donde participó por videoconferencia María Corina Machado, que "aquellas empresas que están colaborando con Maduro se equivocan". Preguntada al respecto por los medios de comunicación antes de presidir un acto conmemorativo del 95 aniversario de la Zona Franca de Cádiz, Montero ha considerado que Feijóo "se equivoca siempre en política exterior", por lo que le ha reclamado "moderación", atributo sobre el que ha ironizado al considerar que "la perdió el primer día que llegó a Génova, si es que alguna vez la tuvo". Pese a toda la controversia que rodea a Venezuela y su situación política, Montero ha abogado por "ser capaces de impulsar las relaciones comerciales entre España y Venezuela" por cuanto ha esgrimido el argumento de que "hay muchas empresas españolas de las que dependen miles de puestos de trabajo que tienen un mercado en Venezuela". Seguidamente ha blandido la idea de que "los venezolanos no tienen culpa tampoco de cuál es la situación o no que en este momento tenga su gobierno", antes de retomar la línea argumental de que "la política exterior de Feijóo es un despropósito", para evocar aquí que "tuvo que salir el señor Edmundo González a decir que era mentira lo que decían sobre el Gobierno de España", situación que ha calificado de "vergüenza". Montero ha reprochado igualmente otras prácticas del PP en política exterior como "cada vez que van a Europa hablan mal de nuestro país", así como el hecho de que "votan en contra de que una española, Teresa Rivera, sea vicepresidenta primera ejecutiva de la Comisión Europea". Con la premisa de que "la falta de política exterior que practica el señor Feijóo es clamorosa", la vicepresidenta y ministra ha abogado por que la actitud de un gobierno ante la situación que se vive en escenarios como Venezuela es "denunciar aquellas situaciones que se produzcan que atenten contra los derechos humanos, contra la transparencia, sobre cualquier cuestión que no va en línea con nuestro modelo democrático". IMÁGENES DISPONIBLES EN EUROPA PRESS TELEVISIÓN URL DE DESCARGA: https://www.europapress.tv/politica/908585/1/montero-pide-feijoo-no-perjudicar-intereses-empresariales-venezuela TELÉFONO DE CONTACTO 91 345 44 06

