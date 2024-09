Víctor Elías, su enigmática respuesta a si la Reina Letizia asistirá a su boda con Ana Guerra

Como no podía ser de otra manera, Víctor Elías ha estado arropando a Ana Guerra en la presentación de su nuevo disco, 'Sin final', este miércoles en Madrid. Y demostrando que se puede compaginar a la perfección trabajo y amor, el inolvidable Guille de 'Los Serrano' no solo nos ha hablado de cómo marchan los preparativos a poco más de un mes de su boda con la triunfita, sino que también ha tenido unas preciosas palabras para la cantante por el lanzamiento de este trabajo "que lleva tanto haciendo y con tanto cariño que se ha notado". "Nosotros empezamos a trabajar antes de ser pareja. Esto es importante, yo creo que esa también ha sido la clave, ¿no? Que empezar a trabajar antes de ser pareja ha sido lo que ha hecho que afiancemos mucho la relación laboral y luego que la otra no interceda para nada en la laboral. Y lo mismo al revés" asegura, revelando que en este nuevo disco de Ana encontraremos "mucha frescura, una identidad muy propia de Ana". "Ha dado un giro respecto a su disco de 'La luz del martes', pero no es un giro de 180 grados porque la reconoces perfectamente. Ha pegado una evolución y ha cogido un camino que es guay" explica. Será el próximo 31 de octubre cuando la pareja se de el 'sí quiero' en una finca a las afueras de Madrid y, como revela, aunque tienen lo importante -es decir, fecha, lugar e invitados- todavía les faltan muchos "detalles". Ya tiene el traje que llevará en su gran día, pero por ejemplo la luna de miel, no, y deja entrever que por el momento no tienen tiempo de irse de viaje: "No tenemos nada todavía, la verdad. Después seguir trabajando. Ahora ha salido este bebé de Ana maravilloso que hay que cuidarlo y a seguir a por ello. Yo saco libro el 27 de noviembre, o sea quea trabajar cada uno por nuestros bebés, pero poniéndolos en común". Respecto a si su prima la Reina Letizia podrá asistir finalmente al enlace, Víctor no dice ni que sí ni que no. "Creo que han publicado la agenda de Casa Real por ahí. Esto coincide con el cumpleaños de Leonor y es muy complicado. Pero bueno, no lo sabemos todavía, nunca se sabe" afirma, confesando que le gustaría que su Majestad estuviese en su boda "porque me apetece que venga toda mi familia". "No hay nada más allá que la familia. Entonces, todo lo que sea familia que esté allí, pues es recordar a la familia. No hay nada celebrity, es el tema de que esté mi familia" sentencia. Lo que sí tiene claro es que tras su boda no llegarán los niños (por el momento). "Nada nada, ahora mismo no hay tiempo con el disco y mi libro, en el que hablo de mi vida. Es una autobiografía. O sea, es precisamente todo lo que ocurrió fuera de 'Los Serrano', mientras grababa la serie" adelanta, convencido de que va a sorprender muchas de las cosas que contará por primera vez. ¡Dale al play y no te pierdas sus declaraciones!

