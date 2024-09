Una investigación de la USC ahonda en la figura de la profesora Georgiana Goddard, la primera "peregrina erudita"

Una investigación de la USC ahonda en la figura de la profesora estadounidense Georgiana Goddard King, considerada la primera "peregrina erudita" por haber visitado Santiago en 1915 coincidiendo con el Año Santo en una experiencia que plasmó cinco años después en un libro sobre la Ruta Jacobea que sirvió para difundir el Camino en los Estados Unidos. El trabajo desarrollado entre 2021 y 2024 bajo la coordinación de los profesores Miguel Taín Guzmán y Patricia Fra acaba de ser publicado en el libro 'Georgiana Goddard King y The Way of Saint James (1920). La primera peregrinación erudita por el Camino de Santiago' editado por Akal. A lo largo de distintos capítulos, varios expertos analizan la figura de esta profesora de Historia del Arte desde puntos de vista, como su aportación a los estudios hispanistas norteamericanos a través de 'The Way of Saint James' y su contraste, con la perspectiva feminista, a las visiones de otros autores contemporáneos. Su formación académica y su experiencia del Camino, así como los preparativos del viaje o la elaboración del libro en el que volcó lo vivido y el análisis del patrimonio que Goddard King conoció en su ruta desde los Pirineos a Santiago que prolongó hasta el Atlántico son otros de los temas que recoge la obra académica sobre la estadounidense. De su estadía en Santiago, Goddard describe las fiestas del Apóstol, en las que asistió a la misa en la que vivió el desfile del arzobispo y el delegado regio que se mantiene en la tradición en la actualidad. La investigación sobre la profesora hispanista también aborda su análisis de la Catedral compostelana, a la que se aproxima desde la consulta del Códice Calixtino bajo la guía del padre Fidel Hita y el archivero Antonio López Ferreiro. La autora está considerada la primera persona que investigó y analizó el estado de las rutas a pie del Camino Francés, al tiempo que se dedicó a recoger las milagros, leyendas y tradiciones vinculadas a las peregrinaciones.

