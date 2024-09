Los Ángeles (EE.UU.), 27 sep (EFE).- La oscarizada actriz estadounidense Meryl Streep protagonizará la adaptación de la aclamada novela 'The Corrections' ('Las correcciones') del escritor americano Jonathan Franzen, informó este viernes The Hollywood Reporter.

La productora de televisión estadounidense CBS Studios será la encargada de desarrollar este proyecto, que todavía no tiene fecha de estreno ni una plataforma en línea o red asociada.

El proyecto de CBS supone el segundo intento de adaptación televisiva de la novela de Franzen, después de que HBO filmase en 2012 una prueba piloto en 2012 protagonizada por Chris Cooper ('Adaptation') y Dianne Wiest ('Bullets Over Broadway') que no siguió adelante.

Escrita en 2001, 'The Corrections' se centra en una familia del Medio Oeste cuyo patriarca se encuentra en una reunión de Navidad por problemas de salud y sigue la vida de los padres y sus tres hijos adultos a lo largo de varias décadas.

Streep, de 75 años, interpretaría a la madre de la familia, una mujer obsesionada con la idea de una última celebración antes de que la demencia de su marido empeore.

Ganadora de dos premios Oscar a mejor actriz, dos BAFTA, tres Emmys y tres Globos de Oro, entre ellos a mejor actriz, la extensa carrera de Stree abarca éxitos como 'The Devil Wears Prada' ('El diablo se viste de Prada', 2006), Mamma Mia! (2008) o 'The Bridges of Madison County ('Los Puentes de Madison', 1995), que la coronan como uno de las mayores referentes del cine en el mundo. EFE