El 80% de las mujeres utiliza algún método anticonceptivo, la cifra más alta de los últimos diez años

El 78,5 por ciento de las mujeres españolas en edad fértil utiliza actualmente algún método anticonceptivo, siendo el registro de uso más alto de los últimos diez años, según indica la 'Encuesta de Anticoncepción en España 2024' realizada por la Sociedad Española de Contracepción (SEC) y la Fundación Española de Contracepción (FEC). "Estamos en la mejor tasa de uso de métodos anticonceptivos de la última década", ha celebrado José Quilez, presidente de la Sociedad Española de Contracepción, quien, pese a los datos, ha advertido de que "el 19,7 por ciento no utiliza ninguno". La encuesta, de ámbito nacional, ha sido presentada este viernes en Madrid con motivo de la celebración del Día Mundial de la Anticoncepción. En ella han participado por vía telefónica unas 1.736 mujeres de 15 a 49 años. Así, en comparación con los datos de oleadas anteriores, se mantiene una tendencia creciente en el porcentaje de mujeres que utiliza algún método anticonceptivo, siendo el más alto en la series histórica desde 2014. Además, el 51,5 por ciento de las mujeres en edad fértil declara que nunca mantiene relaciones sexuales sin método anticonceptivo, y el 21,4 por ciento señala que no lo hace casi nunca. Por el contrario, el 23,2 por ciento reconoce que mantienen relaciones sexuales sin método anticonceptivo con bastante frecuencia. La práctica de relaciones sexuales sin utilizar método anticonceptivo es una práctica que varía en función de la edad y la situación de pareja. En concreto, supera el 25 por ciento a partir de los 30 años, y se sitúa en el 30,9 por ciento entre las que conviven de forma estable en pareja. MÉTODOS MÁS USADOS El preservativo (36,5%) es el método anticonceptivo principal utilizado actualmente por mayor número de mujeres en edad fértil. En segundo lugar se sitúa el uso de la píldora, que es mencionada por el 18 por ciento de las mujeres, y el 5 por ciento utilizan el DIU hormonal y el 3 por ciento el DIU de cobre. Además, un 3,6 por ciento de las mujeres afirma que su pareja tiene la vasectomía, mientras que un 2 por ciento indica que tiene una ligadura de trompas. En este sentido, Quilez ha recomendado los métodos de larga duración reversible (LARC), es decir, los que proporcionan efectividad anticonceptiva por un periodo de tiempo sin necesidad de intervención de la usuaria; como el DIU hormonal y el de cobre. Sin embargo ha lamentado los "mitos difíciles de vencer" que mantiene el DIU. "Nos gustaría un mayor uso del DIU, sobre todo en gente más joven, pero se piensa que no son adecuados para este colectivo. Tenemos una tendencia a pensar que la gente joven use métodos de barrera para protegerse de las infecciones, por ello no se ofrece esta alternativa", ha señalado el especialista. Además, hay mujeres que recurren a varios métodos de manera simultánea u otros con alguna frecuencia. En concreto, el 37 por ciento afirma haber utilizado el doble método con alguna frecuencia. Respecto a la píldora del día después, el 39,7 por ciento de quienes se encuentran en edad fértil declara haber tenido que recurrir en alguna ocasión a su toma, esta circunstancia se produce con mayor frecuencia entre los 25 y 39 años de. La mayor frecuencia se advierte entre las de 30 a 34 años (49,4%). EL 46% NECESITA MEDICACIÓN PARA CONTRARRESTAR EL DOLOR DE LA MENSTRUACIÓN Los datos reflejan que un 19,5 por ciento de las mujeres declara sufrir dolores fuertes durante la menstruación, porcentaje que se sitúa en torno al 26 por ciento entre las de 15 a 24 años. Además, un 46,3 por ciento precisa medicación para contrarrestar el dolor de la menstruación. Al hilo, el 32,7 por ciento de las mujeres dice padecer un sangrado intenso o muy intenso durante la menstruación. Esta cifra se eleva en el caso de las edades comprendidas entre los 30 y 49 años, por encima del 35 por ciento. Asimismo, un 39,9 por ciento de las mujeres declara que la menstruación le impide o le limita realizar una vida normal. "Un dato interesante es que el 25,4 por ciento de las mujeres ha sentido alguna vez la necesidad de pedir la baja o no acudir a su actividad como consecuencia de los dolores y los sangrado durante la menstruación. Sin embargo, más de la mitad de las mujeres (51,2%) considera que pedir la baja o no acudir al trabajo por dolores y/o sangrado durante la menstruación puede tener consecuencias laborales", ha resaltado el ginecólogo y vocal de la Junta Directiva de la Sociedad Española de Contracepción (SEC), Abel Renuncio. SE ADELANTA LA EDAD DE COMIENZO DE LAS RELACIONES SEXUALES Por su parte, la directora científica de la Sociedad Española de Contracepción, Fátima León, ha explicado que la edad media de inicio en las relaciones sexuales es de 17,8 años, lo que "supone que se ha ido adelantado con el paso de las generaciones". "Así, la edad media se sitúa en los 19 años en el caso de las mujeres de 45 a 49 años, mientras que en las de 15 a 19 años se sitúa en los 16,3 años", ha añadido León. De igual forma, el 88 por ciento de las mujeres de 15 a 49 años ha mantenido relaciones sexuales alguna vez, y el 89,8 por ciento de estas mantiene actualmente relaciones sexuales con alguna frecuencia. Por su parte, el 30,3 por ciento mantiene relaciones sexuales 1 ó 2 días por semana, y el 17,3 por ciento lo hace 3 ó 4 días por semana. El 19,5 por ciento mantiene relaciones sexuales entre 2 y 3 veces al mes y el 14,2 por ciento lo hace con menor frecuencia.

