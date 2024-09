Varios ministros de Israel piden a Netanyahu que rechace la propuesta de tregua de 21 días con Hezbolá

Varios ministros israelíes han reclamado este jueves al primer ministro, Benjamin Netanyahu, que no acepte la petición de una tregua de 21 días con Líbano, formulada el miércoles por Estados Unidos y Francia, ante el repunte de los combates con el partido-milicia chií Hezbolá y el temor de una guerra a gran escala en la región. El ministro de Finanzas israelí, el ultranacionalista Bezalel Smotrich, ha indicado en su cuenta en la red social X que "la campaña (militar) en el norte debe terminar en un escenario: aplastando a Hezbolá y negando su capacidad de causar daño a los residentes en el norte". "No se debe dar tiempo al enemigo para que se recupere de los fuertes golpes recibidos y se reorganice para continuar la guerra después de 21 días", ha sostenido, antes de añadir que "la rendición de Hezbolá o la guerra son la única manera de devolver a los residentes y la seguridad al norte y al país". En esta línea, la ministra de Asentamientos y Proyectos Nacionales, Orit Strock --del partido de Smotrich--, ha recalcado que "no hay mandato moral para un alto el fuego, ni durante 21 días ni durante 21 horas". "Hezbolá ha convertido Líbano en un barril con explosivos", ha argumentado en su cuenta en X. Strock ha solicitado a Netanyahu "no repetir los errores del pasado" y "no parar hasta solucionar (la situación por la vía militar)", una línea en la que se ha expresado también el ministro de Patrimonio, Amichai Eliyahu, quien ha dicho que los esfuerzos para lograr un alto el fuego suponen "una peligrosa hipocresía". "No entregaremos nuestra seguridad a cambio de una paz falsa", ha dicho el ministro, miembro del ultraderechista Otzma Yehudit, que durante las últimas horas ha convocado una "reunión urgente" para debatir próximamente la propuesta, según ha recogido el diario israelí 'The Times of Israel'. Por su parte, el líder opositor Yair Lapid ha argumentado que el Gobierno debería aceptar la propuesta, pero "sólo durante siete días", con el objetivo de "no permitir que Hezbolá restablezca sus sistemas de mando y control". "No aceptaremos ninguna propuesta que no incluya la eliminación de Hezbolá de nuestra frontera norte", ha dicho en su cuenta en X, donde ha incidido en que "cualquier propuesta que se presente debe permitir a los residentes del norte regresar inmediatamente y sanos y salvos a sus hogares". Además, ha sostenido que cualquier violación del alto el fuego, aunque sea la más mínima, conducirá a que Israel ataque de nuevo con toda su fuerza y ??en todas las zonas del Líbano", sin que Netanyahu se haya pronunciado oficialmente por ahora sobre la propuesta desvelada por Estados Unidos y Francia. Las reacciones llegan después de que Washington y París reclamaran el miércoles una tregua "temporal" de 21 días entre Israel y Hezbolá de cara a "un acuerdo diplomático" para "evitar una mayor escalada en ambos lados de la frontera, propuesta que ha recibido el apoyo de la Unión Europea y varios países, incluidos varios estados árabes.

