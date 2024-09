Norma Duval se rompe al recordar el fallecimiento de su sobrino

Norma Duval ha reaparecido este jueves, 26 de septiembre, en la presentación la campaña solidaria "Octubre Rosa" de Punt Roma que impulsan con motivo del Día Mundial contra el Cáncer de Mama, la que considera que es "una causa maravillosa". Después de vivir un verano de lo más duro por el fallecimiento de su sobrino Juan Carlos, hijo mayor de la fallecida Carla Duval, a los 36 años... la vedette nos ha confirmado que está "en un momento... no hay palabras". Sin poder contener las lágrimas, Norma nos comentaba que "soy una persona que me caigo y me levanto", pero reflexionaba también con que "la vida está llena de momentos maravillosos y duros, hay que ser fuerte y hay que seguir adelante siempre... soy una persona muy positiva, pero al final cada uno decidimos nuestro futuro y no podemos mandar en las personas, cada uno tenemos nuestra propia vida". La presentadora de televisión se ha refugiado en sus seres queridos y es que al hablar de ellos se le iluminan os ojos: "Tengo dos nietos, uno de once años que es un amor y tengo una brujilla, de dos años, que yo creo que va a ser artista porque promete". Tras cumplir dos años de matrimonio con Matthias Kühn, nos desvelaba que "no nos ha cambiado nada la vida, seguimos haciendo lo mismo que antes, estamos casados, pero por el resto, todo es igual", por lo que hace un "balance positivo". Por último, le preguntábamos por la polémica en la que se ha visto envuelta Bárbara Rey con la publicación de esas fotografías inéditas con el emérito y nos explicaba que vive esta situación "muy triste" y solamente desea que "se solucionen las cosas lo antes posible".

Compartir nota: Guardar