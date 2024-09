Metsola asegura, delante de Edmundo González, que la Eurocámara seguirá firme en la defensa de la libertad en Venezuela

La presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, ha asegurado este jueves que la Eurocámara seguirá siendo inflexible en la defensa de la libertad en Venezuela, un mensaje que ha lanzado en presencia del candidato opositor venezolano, Edmundo González, durante la clausura del Campus FAES. Antes de ese acto, la presidenta del Parlamento Europeo, el líder del PP, Alberto Nuñez Feijóo, y el expresidente José María Aznar, han mantenido un breve encuentro con González Urrutia, al que han trasladado una vez más su apoyo como presidente electo tras las elecciones del pasado 28 de julio, según han indicado a Europa Press fuentes 'populares'. Hace una semana, el Parlamento Europeo ya reconoció al candidato opositor Edmundo González como "presidente legítimo" de Venezuela con el voto en contra de los socialdemócratas, grupo del PSOE. Unos días antes, también el Congreso de los Diputados aprobó a instancias del PP una proposición no de ley en la misma línea. GONZÁLEZ ASISTE A LA CLAUSURA DEL CAMPUS DE LA FUNDACIÓN DE AZNAR En su discurso en el Campus FAES, con Edmundo González sentado en primera fila, Metsola ha asegurado que el Parlamento Europeo ha sido "muy claro" en lo que respecta a los acontecimiento postelectorales en Venezuela. "Cuando se trata de elecciones libres y justas, de defender los derechos de los ciudadanos y defender nuestra libertad y nuestros valores democráticos, el Parlamento Europeo seguirá siendo inflexible", ha recalcado. Metsola ha indicado que la única manera de derrotar al populismo y de hacer retroceder el extremismo no es reclamando superioridad moral sino con "soluciones reales" y "construyendo puentes", "no muros". "Ésa es la nueva era europea", ha declarado. AZNAR, CONTRA LOS SILENCIOS CUANDO SE TRATA DE LA LIBERTAD Previamente, el expresidente del Gobierno, José María Aznar, ha reafirmado su compromiso con la "oposición democrática, con el presidente electo Edmundo González y con su líder en el interior, María Corina Machado". En su discurso, Aznar ha incidido en que Hispanoamérica "lleva años estancada en un proceso de involución democrática" que, a su juicio, deteriora la región e irradia influencias "muy alarmantes y bien visibles" en España. Asimismo, ha alertado sobre la "infección populista" que está "devorando países hermanos" como Venezuela. En esta línea, ha aseverado que desde FAES no están dispuestos a medir las palabras ni los silencios "cuando se trata de la libertad", aludiendo así a las declaraciones que realizó esta semana el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. "Estar en el lado bueno de la historia es estar en el lado de la libertad", ha resaltado. FEIJÓO: "ENTRE MADURO Y EL PUEBLO VENEZOLANO NO PUEDE HABER DUDAS" Como viene haciendo estos días, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha criticado la posición del Gobierno de Pedro Sánchez sobre Venezuela, asegurando que le "preocupa" que se muestre "más connivente y complaciente con dictadores que con muchos demócratas a los que han pretendido arrinconar" situándoles "al otro lado de su muro sectario, sea por intereses económicos, sea por simpatías ideológicas o sea por secretos inconfesables". Feijóo ha afirmado que "los españoles están inequívocamente con la democracia" y ha añadido que España, a través de su Gobierno, "debería estarlo también en Europa y en América". A su entender, no se pueden permitir que España sea noticia en la Unión por "los ataques" de su Gobierno al Estado de derecho, los jueces y los periodistas y por ser vistos como "el enlace del viejo Continente con los autócratas que someten a sus pueblos". "Entre Maduro y el pueblo venezolano, no puede haber dudas en la elección. Entre la tiranía y la democracia, no puede haber equidistancia. Y entre los intereses ideológicos partidistas o particulares y la libertad, siempre nos encontrarán al lado de la mayoría de españoles enarbolando esta bandera", ha resaltado. El jefe de la oposición ha recalcado que "no hay militancia más noble que la de la libertad, la democracia y el Estado de derecho", que han de ser defendidos y reivindicados sin ambages ante cualquier amenaza "interna, externa y en cada rincón del mundo".

