La UE, EEUU y varios países piden una tregua "inmediata" de 21 días entre Israel y Hezbolá

La Unión Europea, Estados Unidos y varios países han pedido este miércoles una tregua "inmediata" de 21 días entre Israel y el partido-milicia chií libanés Hezbolá de cara a "un acuerdo diplomático" para "poner fin a esta crisis" cuya situación "es intolerable y presenta un riesgo inaceptable de una escalada regional más amplia". "Esto no beneficia a nadie, ni al pueblo de Israel ni al pueblo de Líbano. Es hora de concluir un acuerdo diplomático que permita a los civiles de ambos lados de la frontera regresar a sus hogares en condiciones de seguridad. Sin embargo, la diplomacia no puede tener éxito en medio de una escalada de este conflicto", reza un comunicado conjunto firmado también por Australia, Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón, Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos y Qatar. Estos países, cuyos dirigentes se encuentran en Nueva York para participar en el 79 periodo de sesiones de la Asamblea General de la ONU, han hecho un llamamiento a todas las partes, incluidos los Gobiernos de Israel y Líbano, para que apoyen "de inmediato" el alto el fuego temporal. "Estamos dispuestos a apoyar plenamente todos los esfuerzos diplomáticos para concluir un acuerdo, aprovechando los esfuerzos de los últimos meses", ha indicado. Horas antes de la publicación de este comunicado, el ministro de Exteriores de Francia, Jean-Noel Barrot, había pedido esta tregua ante el Consejo de Seguridad de la ONU de cara a negociar una "desescalada" para evitar unas "incalculables" consecuencias en caso de se produzca "un conflicto generalizado" que "hunda" a la región. "Aprovechamos la presencia de muchos líderes en Nueva York esta semana para imponer una solución diplomática y revertir el ciclo de violencia. La guerra no es inevitable. Una solución diplomática es posible. En los últimos días, hemos trabajado con nuestros socios estadounidenses en una plataforma de alto el fuego temporal de 21 días para permitir las negociaciones", ha declarado. Barrot ha comunicado que el plan "se hará público muy rápidamente" y han pedido a "ambas partes" que la "acepten sin demora para proteger a las poblaciones civiles y permitir que comiencen las negociaciones diplomáticas". Además, ha anunciado que viajará este fin de semana a la capital libanesa, Beirut, para negociar con las partes. París, que solicitó esta reunión de urgencia en el organismo de Naciones Unidas encargado de mantener la paz y seguridad en el mundo, ha lamentado que "la situación actual en Líbano amenaza con llegar a un punto sin retorno", después de que "los ataques israelíes hayan causado demasiadas víctimas y Hezbolá continúe atacando centros de población en Israel". "Desde principios de semana, los ataques israelíes ya han causado la muerte de varios cientos de civiles, entre ellos decenas de niños. Esto no es aceptable y quiero expresar, en nombre de Francia, toda mi solidaridad con la población civil libanesa. Les recuerdo que el respeto al Derecho Internacional Humanitario no es una opción", ha manifestado antes de subrayar que "los civiles, ya sean libaneses o israelíes, nunca deben ser atacados". El jefe del Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), Herzi Halevi, ha confirmado durante la jornada que el Ejército está ya preparándose para una posible incursión terrestre en Líbano con vistas a "seguir causando daños a Hezbolá" tras varios días de intensos bombardeos que han dejado más de medio millar de muertos. En las últimas semanas, Líbano ha visto como miles de dispositivos de comunicación explotaban, dejando decenas de muertos y miles de heridos, en un incidente atribuido a Israel; y más tarde ha sufrido "bombardeos selectivos" contra varias ciudades del país, incluida la capital, Beirut, que también han dejado cientos de muertos. El repunte de los enfrentamientos entre Israel y Hezbolá --un grupo apoyado por Irán que cuenta con un importante peso militar y político en Líbano-- han hecho temer con la posibilidad de una expansión del conflicto en Oriente Próximo.

