La Real rasca un empate en Niza como debut en la Liga Europa

La Real Sociedad empezó este miércoles su andadura en la Liga Europa con un empate (1-1) ante el Niza a domicilio con cambios en su once, un gran gol de Ander Barrenetxea y una actuación también decisiva de Álex Remiro. El conjunto vasco arrancó el nuevo formato, como en la Champions, de esta segunda competición de la UEFA con un importante punto lejos de casa. Con un inicio de curso poco halagüeño, Imanol Alguacil agitó su once titular y tiró del sello Zubieta, con cambio también de sistema, y Barrenetxea lo bendijo. El delantero fusiló la meta gala cerca del minuto 20, en una gran salida de los visitantes, y Mikel Oyarzabal rondó el segundo. El momento 'txuri urdin' no se tradujo en más goles y, antes del descanso, el 1-1 de Pablo Rosario hizo daño. La Real volvió a conceder demasiado en defensa, pese al cambio en el dibujo, y Álex Remiro empezó a tener mucho trabajo entre palos. En el minuto 54, Jon Pacheco quedó otro poco señalado al cometer un penalti que reclamaron los vascos, pero Remiro se encargó de mantener la igualada ante Guessand. Alguacil miró al banquillo pero la Real ya había perdido su presencia en campo rival, sufriendo al final aunque rascando un empate en Europa para tratar de levantar el vuelo en Liga, donde está pegado a la zona de descenso.

