Jueves, 26 de septiembre de 2024 (04:00 GMT)

EE.UU. trabaja con sus aliados para lograr un alto al fuego entre Israel y Hizbulá

Washington (EFE).- Estados Unidos está trabajando con sus aliados, incluida Francia, para lograr un alto el fuego entre Israel y el grupo chií libanés, cuya escalada en las últimas semanas amenaza con desatar una guerra a gran escala en Oriente Medio. Según informó la Casa Blanca, el presidente estadounidense, Joe Biden, se reunió este miércoles en los márgenes de la Asamblea General de la ONU con su homólogo de Francia, Emmanuel Macron, para hablar sobre sus esfuerzos para "asegurar un alto el fuego entre Israel y Hizbulá y evitar una guerra más amplia". Al respecto, un alto funcionario estadounidense confirmó a EFE que Washington está utilizando su influencia como aliado clave de Israel en Oriente Próximo para impulsar las negociaciones.

Primer ministro libanés pide al Consejo de Seguridad presionar a Israel por alto el fuego

Naciones Unidas (EFE).- El primer ministro libanés, Najib Mikati, pidió este miércoles a los miembros del Consejo de Seguridad de la ONU que "presionen a Israel para llegar a un alto el fuego inmediato en todos los frentes", en alusión a su propio país y a Gaza. Mikati participó en esta sesión de emergencia del Consejo de Seguridad, cuando está sobre la mesa una propuesta franco-estadounidense para un alto el fuego temporal de 21 días, que el embajador israelí ante la ONU, Danny Danon, ya desechó previamente porque, según dijo a los periodistas minutos antes, "no es lo que esperábamos". Mikati lamentó que su país esté siendo "víctima de una ciberagresión electrónica, y de otra agresión aérea y marítima que puede terminar en una agresión terrestre", todo ello "en una violación flagrante de nuestra soberanía y nuestros derechos humanos".

Israel dice en ONU que las conversaciones por la paz en Líbano "no son lo que esperamos"

Naciones Unidas (EFE).- El embajador de Israel ante la ONU, Danny Danon, dijo este miércoles que las conversaciones de paz promovidas por EE.UU. y Francia en busca de un alto el fuego en el Líbano "no son exactamente lo que esperamos". En referencia a esos esfuerzos por un alto el fuego en Líbano, dijo que Israel "agradece todos los esfuerzos para evitar la escalada y el estallido total", pero rebajó las expectativas: "En nuestra región, uno puede tener muchas conversaciones, pero solo se cuentan los resultados cuando suceden". Danon hizo estas declaraciones justo antes de entrar en el Consejo de Seguridad para una sesión de emergencia pedida por Francia para tratar la crisis en el país árabe, que ha vivido esta semana su momento más crítico de tensión en los últimos años.

Más de 1.200 muertos en casi un año de conflicto en el Líbano, la mayoría civiles

Beirut (EFE).- Más de 1.200 personas han muerto en el Líbano desde el inicio de los enfrentamientos entre Israel y el grupo chií Hizbulá el 8 de octubre de 2023, anunció este miércoles el Gobierno libanés, coincidiendo con un fuerte recrudecimiento de los ataques israelíes contra el país. "El número de muertos ha alcanzado los 1.247, con 5.278 heridos, la mayoría de los cuales son civiles, mujeres y niños", informó en rueda de prensa Nasser Yassin, ministro libanés de Medioambiente y coordinador del plan de emergencia gubernamental para lidiar con las consecuencias del conflicto.

Israel dice que se prepara para una incursión terrestre en el Líbano

Jerusalén, 25 sep (EFE).- El jefe del Estado Mayor de Israel, Herzi Halevi, dijo este miércoles que los ataques aéreos sobre Líbano están preparando el terreno para una posible incursión terrestre israelí contra Hizbulá, después de que el Ejército convocara a dos brigadas para realizar "misiones" en el norte. Halevi detalló que la posible "maniobra" israelí consistiría en entrar en pueblos del sur de Líbano que el grupo chií "ha convertido en una gran base militar", para destruir la infraestructura del grupo en la zona.

Lula tilda a Netanyahu de "genocida" y pide que el mundo "lo detenga"

Nueva York (EFE).- El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, volvió a calificar este miércoles al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, de "genocida" y sostuvo que es necesario que la comunidad internacional "lo detenga" para evitar más muertes. "Creo que los países que le dan sustento al discurso de Netanyahu deben hacer un esfuerzo mayor para que ese genocida se detenga", declaró Lula en Nueva York, en una rueda de prensa tras su participación en la Semana de Alto Nivel de las Naciones Unidas.

Pedro Sánchez ve "inaceptable" veto de México al rey y atribuye conflicto a "interés político"

Madrid (EFE).- El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, calificó este miércoles de "inaceptable" e "inexplicable" la decisión del Gobierno mexicano de vetar al rey Felipe VI en la investidura de Claudia Sheinbaum, y atribuyó esta polémica a un "interés político". Sánchez, en una comparecencia ante los medios en la Representación Permanente de España ante la ONU, insistió en que España no puede aceptar esa exclusión y decidió no enviar a ningún represente diplomático a la toma de posesión de Sheinbaum el próximo 1 de octubre.

EEUU otorga a Ucrania 375 millones de dólares en armamento antes de reunión Biden-Zelenski

Naciones Unidas (EFE).- Estados Unidos anunció este miércoles 375 millones de dólares en ayuda militar a Ucrania, un día antes de que el presidente estadounidense, Joe Biden, se reúna en la Casa Blanca con su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski. En un comunicado, el secretario de Estado, Antony Blinken, anunció que EE.UU. proporcionará la ayuda que incluirá, entre otras cosas, municiones adicionales y apoyo para los lanzacohetes HIMARS, así como vehículos blindados, equipo auxiliar, servicios de capacitación y transporte. "Estados Unidos está comprometido con la defensa de Ucrania frente a la brutal agresión de Rusia", se lee en la declaración de Blinken.

Las tropas rusas toman importante localidad en Donetsk y comienzan el asedio de Vuhledar

Moscú (EFE).- El Ejército ruso ha tomado una importante localidad en la región ucraniana de Donetsk, Ukrainsk, y también ha comenzado el asedio del bastión de Vuhledar, en el punto de mira de Moscú desde el comienzo de la guerra.La conquista de Ukrainsk, ciudad de poco más de 10.000 habitantes, fue confirmada en la televisión rusa por el jefe de la república popular de Donetsk, Denís Pushilin.Ukrainsk se encuentra a unos 24 kilómetros de Pokrovsk, el nudo de comunicaciones que es el principal objetivo de la actual ofensiva rusa en el Donbás.

El alcalde de Nueva York afronta cargos penales tras una investigación por corrupción

Nueva York (EFE).- El alcalde de Nueva York, Eric Adams, ha sido acusado de cargos penales tras una investigación federal por corrupción, convirtiéndolo en el primer alcalde de esta ciudad en ser imputado mientras está en el cargo, informó The New York Times. Según fuentes del diario estadounidense, la acusación permaneció sellada y aún no se sabe qué cargos tendrá que enfrentar Adams, un capitán de policía retirado que comenzó su labor como alcalde de Nueva York en enero de 2022. Según información de The New York Post, se espera que el fiscal federal Damian Williams revele el jueves la acusación y que el alcalde se entregue a las autoridades a principios de la próxima semana, informó el medio.

Un buque de guerra japonés atraviesa por primera vez el estrecho de Taiwán

Tokio (EFE).- Un buque de la Fuerzas de Auto Defensa (Ejército) de Japón navegó por primera vez por el estrecho de Taiwán, según confirmó este jueves a EFE un portavoz de la Armada nipona, en un momento marcado por la intensificación de la actividad militar de China alrededor del archipiélago. Si bien detalles del tránsito no fueron revelados por el portavoz, medios locales recogen que el destructor Sazanami, junto con buques australianos y neozelandeses, habría cruzado el miércoles el estrecho que separa Taiwán de la China continental de norte a sur, y que se dirigiría hacia el Mar de China Meridional para llevar a cabo allí maniobras navales multilaterales. El paso por el estrecho de Formosa podría tener como objetivo reivindicar la libertad de navegación en el mismo, a la que China se opone cada vez que un buque militar occidental la practica.

Petro dice que Colombia y Brasil no reconocerán a Maduro si no son presentadas las actas

Bogotá (EFE).- El presidente colombiano, Gustavo Petro, aseguró este miércoles que su país y Brasil no reconocerán la victoria de Nicolás Maduro en las elecciones presidenciales venezolanas si no son presentadas las actas de los comicios celebrados el 28 julio. "Con el presidente Lula ahora voy a charlar. Nosotros quedamos en un punto: si no hay presentación de actas, no hay reconocimiento", expresó Petro en una entrevista con CNN en Nueva York, donde participa en la Asamblea General de la ONU. El mandatario colombiano y sus homólogos de México y Brasil, Andrés Manuel López Obrador y Luiz Inácio Lula da Silva, respectivamente, han intentado mediar en la crisis que vive Venezuela desde que el Consejo Nacional Electoral (CNE) de ese país anunciara la cuestionada victoria de Maduro.EFE

