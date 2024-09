José María Almoguera responde molesto a Paola Olmedo: "Mentira, parece que todo el mundo se inventa todo"

Tajante. Así ha respondido José María Almoguera a las declaraciones de Paola Olmedo en 'TardeAR', acusando a su exmujer de mentir. Una entrevista de más de 4 horas de la que solo hemos podido ver un adelanto que, no se puede negar, no ha sentado bien al hijo de Carmen Borrego. A pesar de no poder hablar por contrato -ya que esta semana se sienta en el plató de '¡De Viernes!' para seguir sincerándose sobre su enfrentamiento con su madre- el sobrino de Terelu Campos no ha podido evitar un gesto de extrañeza al escuchar que Paola ha contado que intentó tender puentes y le propuso en varias ocasiones hablar con su progenitora para solucionar su conflicto pero él no quiso. "Es mentira, pero bueno. Me parece que todo el mundo se inventa todo y ya está, no pasa nada. Aquí que cada uno haga lo que quiera" ha apuntado molesto, desmintiendo así lo que ha relatado su exmujer. Unas declaraciones que no le han hecho gracia, y aunque en un primer momento ha asegurado que "no estoy enfadado para nada" finalmente ha admitido que "un poquito, cuando hay mentiras de por medio pues se enfada uno", dejando claro que no es cierto que Paola le pidiese que hablase con su madre para arreglar las cosas como a contado la esteticien en 'TardeAR'. Mucho más discreto se ha mostrado ante las declaraciones de su exmujer pidiéndole a Carmen que si quiere ejercer de abuela no hable sino que actué: "No tengo nada que decir" ha reconocido, dejando también en el aire si es verdad que la uruguaya no sabía nada de la exclusiva en la que su madre anunció que estaba embarazada. Al margen de la nueva exclusiva de Paola, hemos preguntado a José María por los dardos que le ha lanzado Alejandra Rubio en 'Vamos a ver', asegurando que es un "niñato" que no sabe de qué va la vida. Su reacción al escuchar la opinión de su prima, infiferencia absoluta. "No tengo nada que decir, muchas gracias" ha zanjado con una sonrisa, sin revelar cómo es su relación con la hija de Terelu.

