IU critica el "error de bulto" del Gobierno por no enviar representación diplomática a la toma de posesión de Sheinbaum

Izquierda Unida (IU) ha reprochado este jueves al Gobierno su "error de bulto" al no enviar representación diplomática a la toma de posesión de la presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum, como protesta por la exclusión del Rey Felipe VI. El Ministerio de Asuntos Exteriores consideró "inaceptable" que el monarca no recibiera invitación para el acto. En un comunicado, que ha elaborado la Comisión Internacional de IU, también ha señalado que la Casa Real "no puede ser un obstáculo para mejorar las relaciones con México", a la vez que ha apostado por "retomar el diálogo y el entendimiento". Para la formación liderada por Antonio Maíllo la decisión de la candidata oficialista de México es "coherente y legítima" pues las autoridades mexicanas cursan "invitación al Gobierno español y no al jefe del Estado" a la toma de posesión, todo ello en "el ejercicio de su propia soberanía". Según IU, "tomar como una ofensa y una exclusión que se invite" al Ejecutivo español y al Rey, "hasta el punto de decidir no participar en la ceremonia", es un "error de bulto" de la diplomacia española. Esta decisión, subraya la formación política, "aleja" a España de "otro tan importante" como México tanto "por su peso político y económico" como por los lazos sentimentales que unen a ambos, "mucho más después de que acabada la Guerra Civil española se convirtiera en el país más solidario con los miles de exiliados republicanos a los que acogió con una generosidad inmensa". En este sentido, IU ha indicado que Felipe VI se "inhabilitó como interlocutor ante México" cuando "se negó a contestar" una carta en 2019 en la que el presidente Andrés Manuel López Obrador invitaba con dos años de antelación al jefe del Estado español a celebrar conjuntamente el bicentenario de la fundación de la República de México de 1821. "Requería, en términos históricos, una petición de disculpas por los errores y horrores de la conquista, o dicho en términos modernos, por las masacres y las violaciones de derechos humanos de los pueblos indígenas u originarios", ha defendido el partido político. Así, IU ha reprochado a la Casa Real que no contestar a la carta de López Obrador "crearía un problema diplomático, falta de diálogo y alejamiento" de México, que podría entenderlo como una "evidente falta de respeto y un desprecio inaceptable para la dignidad del pueblo y el Estado mexicano". "España tiene la obligación de hacer autocrítica y reconocer los horrores y errores de la conquista y la colonización, no solo de México, sino de toda América", ha añadido IU, que también ha lamentado el "obstinado e inentendible silencio", así como la falta de autocrítica por parte de la Jefatura del Estado "desde que comenzó este conflicto" en 2019.

