Isa Pantoja muestra indiferencia al supuesto distanciamiento entre su madre y Agustín Pantoja

Isa Pantoja confesó ayer en 'Vamos a ver' que sentía mucho el fallecimiento de Julián Muñoz porque guarda muy buen recuerdo de la relación sentimental que tuvo con su madre porque fueron los años más felices de su infancia, ya que se sintió muy querida por él. "Me ha dado pena" nos ha asegurado Isa este mediodía sobre la muerte de Julián Muñoz y ha añadido que "me quedo con las cosas buenas". Eso sí, parece que no tiene ningún miedo de lo que pueda contar en su entrevista póstuma: "A mí no". En cuanto a la relación con su madre, la colaboradora de televisión "no tengo nada que decirle a ella, después de no haberse interesado por el tema de la operación no tengo nada que decir" y aseguraba que ha roto su relación con ella para siempre: "Sí". Solamente "quiero saber que está bien, igual que sabe ella de mí y ya está" porque ha decidido que "no voy a rogar más, me cansé". Y es que tanta indiferencia siente por su madre, que le da igual que sean ciertos los rumores que señalan un distanciamiento entre Isabel Pantoja y su hermano Agustín: "Me da igual, de verdad, no lo sé, ni lo sé ni me interesa en absoluto". Por último, ya recuperada de su operación de apendicitis, la influencer nos desvelaba que "estoy bien, contenta y feliz" porque "llego a mi casa sabiendo que alguien me está esperando, los abrazos de mi hijo para mí es lo más importante y al final sé que estoy con la gente que quiero".

Compartir nota: Guardar