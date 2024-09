IMC Toys y LaLiga fusionan la pasión por el fútbol y los coches con Turbo Champs LaLiga

La compañía española IMC Toys y LaLiga anunciaron este jueves el lanzamiento de Turbo Champs LaLiga, una experiencia de juego para los más pequeños que fusiona la pasión por el fútbol y la emoción de los coches, según un comunicado. Esta colaboración con LaLiga ofrece a los más pequeños de la casa la oportunidad de vivir la experiencia de ser una estrella de LaLiga y experimentar el fútbol mediante coches personalizables con los escudos de sus equipos favoritos, "combinando la emoción del juego en el campo con la adrenalina de las carreras". Turbo Champs LaLiga "no solo destaca por su jugabilidad excepcional y sus modernos diseños, sino que también introduce una nueva una dimensión de realismo y diversión que cautivará a jugadores de todas las edades". Así, este coleccionable está compuesto por 10 Training Packs, es decir, 10 coches coleccionables con las diferentes combinaciones de colores de los equipos de fútbol de LaLiga EA Sports, acompañados de los 20 escudos de los clubes que participan en esta competición en forma de pegatina, así como de un balón, diversos accesorios y el propio 'packaging' del producto, que hace las veces de portería. El juguete también se presenta en el formato Versus pack, que incluye 2 coches y dos porterías. De cara a Navidad, se lanzará también el Stadium Playset, que incluirá un gran campo de fútbol, con porterías y marcadores, además de 2 coches de edición especial. Así, la marketing manager Iberia de IMC Toys, Olga Comes, reconoció que en la empresa están "muy emocionados" con este lanzamiento, que "combina las dos jugabilidades estrella para los niños y niñas: el fútbol y los coches". "No solo ofrece un juego emocionante, sino que también permite a los jugadores sumergirse en la auténtica pasión de LaLiga, celebrando sus equipos y momentos favoritos, haciendo que los niños y niñas se sientan como unos auténticos campeones y campeonas", señaló. Para Jorge de la Vega, director general ejecutivo de LaLiga, el acuerdo con IMC Toys permite a la entidad "llegar a un público muy importante". "Estamos seguros que con este juego van a vivir la pasión y la emoción de LaLiga de la mejor forma posible, jugando", celebró.

