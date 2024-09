Gustavo Guillermo, al margen de las declaraciones de José María Almoguera reconociendo que no iba a ver a su abuela

José María Almoguera reconocía hace una semana en '¡De Viernes!' que durante la enfermedad de María Teresa Campos no iba a visitarla porque le dolía mucho verla así. Unas declaraciones que han levantado ampollas y que su prima Alejandra no dudaba en criticar hace unos días en 'Vamos a ver', asegurando que "lo que ha dicho de mi abuela es lo que me faltaba por escuchar". "Me parece de ser egoísta, menos mal que lo admite. Espero que se arrepienta porque es para arrepentirse toda la vida por no haber estado a su lado. Que diga que le dolía mucho el estado en el que estaba... nos dolía a todos, es algo natural y no tiene ni media justificación que no haya estado al lado de su abuela. Es de ser un niñato" ha sentenciado tajante. Mucho más discreto se ha mostrado el que fuera chófer de María Teresa, Gustavo Guillermo, que ha reaparecido sin nada que opinar sobre la confesión de José María y dejando en el aire si el hijo de Carmen Borrego se preocupó por su abuela en los últimos tiempos. "Yo estoy muy tranquilo y no voy a decir nada. Por supuesto que he conocido a José María, pero de verdad no voy a decir nada" ha dejado claro. A pesar de que su relación tanto con Carmen Borrego como con Terelu Campos está completamente rota desde hace meses, y se ha especulado con que podría contar cómo era la relación que las hijas de la recordada presentadora tenían con ella, por el momento Gustavo prefiere guardar silencio y no echar más leña al fuego en la guerra familiar de la menor de las hermanas contra José María y su exnuera Paola Olmedo, dejando en el aire de qué bando se posiciona: "Te agradezco muchísimo que me preguntes, sé que es tu trabajo pero no voy a decir nada. Gracias y perdón, pero no" ha zanjado con una sonrisa. ¿Se estará reservando para hablar en un plató?

