El Rey Juan Carlos reacciona a la publicación de sus imágenes con Bárbara Rey. Esto es lo que ha dicho su entorno

Después de años especulándose que podían existir unas imágenes del Rey Juan Carlos y Bárbara Rey en actitud cariñosa en la terraza de la casa de la vedette en Boadilla del Monte, éstas han visto la luz en la revista holandesa 'Privé'. Ha sido Ángel Cristo Jr. el que ha vendido las instantáneas a la publicación, asegurando que fue él el que las hizo por orden de su madre en 1994, cuando tenía 13 años. "Con estas fotos, el Rey Juan Carlos fue chantajeado por una de sus muchas amantes, la estrella de televisión Bárbara Rey. Ella usó a su hijo para tomar las fotografías en secreto. Le hizo ganar mucho dinero y por venganza hacia su madre y para desmentir sus palabras, Ángel ha contado esta impactante historia" titula la publicación neerlandesa, provocando un auténtico tsunami mediático en nuestro país. Indignada, Bárbara ha hablado con diferentes periodistas y medios de comunicación y ha dejado claro que va a emprender medidas legales contra su hijo, asegurando que no fue él quien hizo las fotografías y acusándolo de habérselas robado. "Estoy mal, llevo mucho tiempo mal y ahora, peor. Esto es un no parar, es demasiado fuerte. Y "publicando esto, como lo ha hecho, queda claro cómo es este chico. Nunca pensé que podía llegar a este extremo tan exagerado" ha confesado a 'Y ahora Sonsoles', confirmando que ha puesto el asunto en manos de sus abogadas y que podría estar planteándose demandar por lo penal a Ángel, lo que implicaría pedir pena de prisión a su propio hijo. Mientras tanto, Casa Real no se ha pronunciado sobre las imágenes del Emérito con la vedette ni piensa hacerlo, puesto que consideran que se trata de un asunto ajeno a la institución y nada tienen que comentar al respecto. Pero sí ha reaccionado el entorno de Don Juan Carlos, que en estos momentos se encuentra en Sanxenxo para competir en las regatas que se celebrarán en la localidad gallega este fin de semana. Tal y como ha relatado Silvia Taulés en 'TardeAR', el Emérito está "muy sorprendido" con que se hayan publicado estas fotografías. Sus amigos están "escandalizados" porque consideran que se trata de algo "ilegal" al estar hechas en un lugar privado, y creen que está siendo "una cacería" contra el padre de Felipe VI. Su entorno cree que estas imágenes no han salido a la luz precisamente ahora por casualidad, y están convencidos de que el "objetivo final no es la guerra entre Bárbara y su hijo, sino Don Juan Carlos", que estaba en un "momento de tranquilidad" y le han "desbaratado el fin de semana y la alegría que podría haber tenido". Una información que ha ampliado Nacho Gay en 'Y ahora Sonsoles', asegurando que la primera reacción del Emérito es que no le ha preocupado demasiado. "Tiene 40 frentes abiertos y no le ha sorprendido. Está muy informado de lo que pasa en España y sabe lo de Bárbara y su hijo, así que está preparado para que salga más material" ha continuado, revelando que aunque el monarca no es partidario de la vía judicial, tiene un abogado internacional que estudiará lo que está sucediendo.

