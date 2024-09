El Real Madrid reacciona y cumple con la Champions en el Di Stéfano

El Real Madrid cumplió con su clasificación para la Liga de Campeones Femenina por cuarta edición consecutiva gracias a una gran remontada este jueves en el Estadio Alfredo di Stéfano, un 3-1 en la vuelta de la fase previa contra el Sporting de Portugal. El conjunto dirigido por Alberto Toril logró renta ya en la ida la pasada semana, con un 1-2 que rascó Melanie Leupolz en el minuto 95, y ante su público no falló a pesar de empezar por debajo. El Sporting, equipo que como las blancas marcha viento en popa en el inicio de la temporada, firmó el 0-1 a los cinco minutos. Capeta no llegó a meter el miedo en el cuerpo de las blancas porque, a los dos minutos, Toletti logró el empate. A partir de ahí, el Madrid se hizo fuerte, dominó el balón y las ocasiones, aunque no rubricó la remontada hasta el inicio de la segunda parte con el doblete de Toletti, en el minuto 51. Las de Toril aguantaron como dueñas del billete a la fase de grupos de la Champions y sentenciaron en el descuento con un golazo de Alba Redondo, uno de los refuerzos de calidad de las madrileñas en busca de un paso más precisamente en Europa, para meter al Madrid entre los 16 equipos que estarán en el sorteo de este viernes en Nyon.

