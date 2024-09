Don Juan Carlos I se encierra en casa de Pedro Campos tras la polémica de las fotos con Bárbara rey

La polémica internacional en la que se ha visto envuelto el Rey Juan Carlos I y Bárbara Rey -por la publicación en la revista holandesa 'Privé' de unas fotografías de ambos en la terraza de la casa de la vedette en Boadilla del Monte- sigue dando que hablar. Por el momento, Bárbara ha hablado con diferentes periodistas y medios de comunicación y ha dejado claro que va a emprender medidas legales contra su hijo, asegurando que no fue él quien hizo las fotografías y acusándolo de habérselas robado. Sin embargo, Casa Real no se ha pronunciado, pero sí ha reaccionado el entorno del emérito, que en estos momentos se encuentra en Sanxenxo para competir en las regatas que se celebrarán en la localidad gallega este fin de semana. Silvia Taulés confesaba este miércoles en 'TardeAR', que el emérito está "muy sorprendido" con que se hayan publicado estas fotografías. Sus amigos están "escandalizados" porque consideran que se trata de algo "ilegal" al estar hechas en un lugar privado, y creen que está siendo "una cacería" contra el padre de Felipe VI. A pesar de estas informaciones, Don Juan Carlos no se ha dejado ver ante las cámaras. Ayer salió de la casa donde se aloja para disfrutar del temporal de tormenta que se vivió en Galicia desde el acantilado de la ermita de La Lanzada... pero, ¿y hoy? El emérito no se ha dejado ver ante las cámaras, pero sí que hemos sido testigos de cómo una repartidora entregaba marisco en casa de Pedro Campos. Y es que ya sabemos que al monarca le gusta disfrutar del producto nacional cuando hace sus visitas a España.

