Ángel Cristo Jr. vende a una revista holandesa los 'besos prohibidos' del Rey Juan Carlos y Bárbara Rey

Bombazo. La revista holandesa 'Privé' publica este miércoles en su portada las primeras fotografías del Rey Juan Carlos junto a Bárbara Rey. Unas instantáneas que consuman la venganza de Ángel Cristo Jr. contra su madre -ya que la publicación se las firma directamente a él- y en las que se ve al Emérito abrazando y besando cariñosamente en la mejilla a la vedette en la terraza de su casa, además de cocinando una paella en actitud relajada y cómplice. El titular de la exclusiva es demoledor al asegurar que el padre del Rey Felipe VI "fue extorsionado durante mucho tiempo" a cambio de que dichas imágenes nunca viesen la luz. "Con estas fotos, el Rey Juan Carlos fue chantajeado por una de sus muchas amantes, la estrella de televisión Bárbara Rey. Ella usó a su hijo, Ángel Cristo Jr, que entonces tenía 13 años, para tomar las fotografías en secreto. Le hizo ganar mucho dinero y por venganza hacia su madre y para desmentir sus palabras, Ángel ha contado esta impactante historia" afirma la publicación. Y es que el exconcursante de 'Supervivientes 2024' no sólo ha vendido las instantáneas traicionando a su madre, sino que además ha concedido una entrevista a la revista de los Países Bajos hablando de la relación que la exvedette mantuvo con el monarca, en la que asegura que Bárbara le contó que por culpa de la Reina Sofía ella ya no trabajaba en televisión y que Don Juan Carlos le había dado la espalda en el momento en el que más lo necesitaba. Unas imágenes de las que Ángel habló en '¡De Viernes!' hace unos meses, relatando que fue él mismo quien las hizo por orden de su madre en el año 1994 como un 'salvoconducto' de por vida, y que ahora ha filtrado a la prensa internacional con el fin de hundir a la artista. La reacción de Bárbara no se ha hecho esperar. Tal y como han revelado en 'Espejo Público' se ha quedado "en shock" al saber que su hijo ha vendido sus fotografías con el Rey Juan Carlos a un medio de comunicación holandés -y por el que en su día le demandó, acusándolo de haber sustraído material privado- y ha asegurado que va a poner el asunto en manos de su abogada. "No sabía nada y me he quedado... En fin, no sabía que podía llegar a este extremo y no tengo nada que decir. Solo te puedo decir que con esto se demuestra como es mi hijo y quién es. No voy a decir nada más, pero con esto se demuestra cómo es mi hijo y cómo ha sido toda la vida" ha expresado muy afectada. Bárbara también ha hablado con 'Vanitatis' para dejar claro que "estas fotos son mías, pertenecen a mi privacidad. Él nunca hizo esas fotos y voy a hacer lo que he hecho hasta ahora, utilizar la justicia".

