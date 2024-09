(AMP.)Montero defiende el cupo catalán como constitucional e insta al PP a un pacto para evitar confrontación entre CCAA

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha vuelto a sostener que el acuerdo fiscal con ERC para un concierto económico en Cataluña está amparado en la Constitución y en su Estatuto de Autonomía, a la vez que ha instado al PP a mirar este pacto fiscal como "un estímulo" para alcanzar un acuerdo sobre financiación autonómica y evitar así, según ha dicho, el inmovilismo y la confrontación enter territorios. Así lo ha dicho la ministra Montero durante su comparecencia monográfica en el Congreso sobre la financiación singular para Cataluña, en la que ha dedicado gran parte de su exposición inicial a atacar al PP por desdeñar este acuerdo fiscal con ERC, volviéndole a reprochar su negativa a apoyar la senda de estabilidad. En cualquier caso, Montero ha instado al PP a afrontar el debate sobre la financiación autonómica de manera "seria" y a alcanzar un acuerdo sobre la reforma del modelo para "ofrecer oportunidades de blindaje de servicios públicos". "Si ustedes siguen en esa confrontación, en ese reproche, en ese ruido, seguirán ustedes poniendo de manifiesto la verdad, que es que el PP no tiene proyecto político para este país, no lo tiene en materia de estructura territorial, no lo tiene en materia económica, no lo tiene en materia social, no tiene nada que aportar al debate de este país", ha dicho la ministra. VERLO COMO UN ESTÍMULO CONTRA EL INMOVILISMO De hecho, la ministra Montero cree que este acuerdo fiscal con ERC para que Cataluña salga del régimen común supone un "estímulo" para afrontar el debate sobre la financiación autonómica con "una nueva mirada", "Tenemos que salir de esa especie de callejón sin salida en la que nos encontrábamos todos, puesto que los territorios se mantienen en posiciones de máximo. Es más, aquellos que se salen de la posición de máximo que ha definido su territorio, tienen miedo a considerarse traidor en su propio territorio. Y esta situación nos ha llevado, señorías, al inmovilismo. No hay capacidad de acercamiento porque nadie quiere ceder en pos de un acuerdo global", ha proclamado. En cualquier caso, Montero ha esgrimido gran parte de los argumentos que ya lleva utilizando estas últimas fechas para defender la financiación singular para Cataluña, asegurando que es constitucional y que garantiza, según ha remarcado, la solidaridad interterritorial. Eso sí, la ministra ha recalcado que para garantizar el mismo nivel de servicios públicos en todo el territorio español, las comunidades gobernadas por el PP tienen que hacer un "esfuerzo fiscal" para igualar esa cantidad de recursos. LAS CCAA INFRAFINANCIADAS Durante su intervención, Montero ha recogido la reivindicación realizada por las comunidades infrafinanciadas sobre crear un fondo de nivelación mientras se reforma el sistema de financiación autonómica y ha dicho que es una petición del PP. En este contexto, ha denunciado el "bandazo" de los 'populares' a reclamar este fondo transitorio para algunas comunidades, mientras critican que Cataluña salga del régimen común en materia de financiación, alegando que este fondo de nivelación también recoge singularidades. Del mismo modo, la ministra ha proclamado que el acuerdo entre el PSC y ERC para que Cataluña comience a recaudar el cien por cien de los impuestos es "público", después de que el PP y el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, dijeran que no conocían este texto.

Compartir nota: Guardar