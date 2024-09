Starbucks celebra la Semana del Café con 5 talleres gratuitos para poner en valor la 2ª bebida más consumida del mundo

El próximo 1 de octubre se celebra el Día Internacional del Café, una bebida imprescindible para muchos para afrontar la jornada con un plus de energía. Tanto es así que es la segunda bebida más consumida en todo el mundo, tan sólo por detrás del agua, y en España consumimos de media por persona más de 500 tazas de café -más de 3,81 kg- al año según la Asociación Española del Café (AECafé). Y, es innegable, tiene un papel como catalizador y nexo de unión, puesto que "quedar a tomar un café" siempre es un gran plan para ver a nuestros amigos y familiares, y ponernos al día en torno a una taza humeante de esta bebida, cuyas opciones son infinitas: solo, con leche, con hielo, capuccino... Nada como tomarse un café en buena compañía. Para celebrar este día marcado en rojo en el calendario de los cafeteros, Starbucks, primer distribuidor y tostador de café del mundo -y marca operada por Alsea en España desde 2018- ha preparado varias sorpresas para sus consumidores. La primera de ellas, una semana completa de talleres gratuitos en los que los amantes del buen café podrán profundizar en su historia, conocer de primera mano cómo es el proceso desde que se recoge el grano hasta que llega a la taza, las aclamadas mezclas Starbucks o en qué consiste las prácticas C.A.F.E que lleva a cabo la compañía para cuidar al caficultor, destacando su compromiso con la producción sostenible. Y es que antes de poder disfrutar de una buena taza de café, éste ha recorrido un largo camino. Un proceso en el que han intervenido productores, agricultores y trabajadores que hacen posible que esta popular bebida sea de la máxima calidad y tenga ese sabor inconfundible que cada vez cuenta con más adeptos. "Cuando se piensa en café, se piensa en Starbucks. El café de mayor calidad, totalmente personalizado al gusto del cliente, con el máximo sabor y en un ambiente inmejorable" afirma Antonio Romero, director general de Starbucks Iberia. "El Día del Café es un día muy importante para la compañía, por ello, dedicamos una semana completa a la realización de diferentes seminarios con el objetivo de acercar un poco más la cultura de esta importante bebida" añade. No solo eso, ya que la compañía ha decidido hacer un regalo muy especial a sus incondicionales con motivo del Día Internacional del Café, y ese día, el 1 de octubre, todos los usuarios de la aplicación de Starbucks que compren un café antes de las 12 horas, obtendrán un vale que podrán canjear por un café gratis. CINCO TALLERES PARA CONOCER EL VIAJE DEL CAFÉ HASTA EL STARBUCKS MÁS CERCANO Además, la Semana del Café de Starbucks ofrecerá cinco seminarios gratuitos por toda España donde se realizará un recorrido por el origen de esta popular bebida y cómo finalmente llega a los clientes de la conocida cadena. Los asistentes tendrán un 'Diario del explorador del café' para que empiecen su viaje por este apasionante mundo. La asistencia a dichos talleres es totalmente gratuita y no es necesaria inscripción previa. ¿Te lo vas a perder? El primero de los talleres comienza el lunes 30 de septiembre y profundizará en la 'Historia del café'. Los clientes podrán conocer de primera mano cómo se expande el café desde su lugar de origen al mundo y, por supuesto, se abordarán los comienzos de la marca en 1971 en Seattle, Estados Unidos. El martes 1 de octubre se realizará el taller 'Geografía del sabor', un evento que se centrará en el conocido como 'cinturón del café', sus diferencias y por qué esta zona cumple con las condiciones ambientales idóneas para cultivar café a nivel mundial. También se hablará del café reserver y de por qué es tan especial. 'Desde la planta a la taza' es el taller que se realizará el miércoles 2 de octubre. Un seminario en el que se hará un recorrido por lo que ocurre desde que se recoge el café hasta que llega a la taza, haciendo especial hincapié en el procesamiento y el tostado. El jueves 3 de octubre tendrá lugar el taller 'Mezclas Starbucks', un paso por la historia de las mezclas más populares de la compañía. Por último, el viernes 4 de octubre se celebra el seminario 'Cuidando del caficultor', un momento idóneo para conocer de primera mano en qué consisten las Prácticas C.A.F.E. (C.A.F.E. - Coffee and Farmer Equity), un programa exclusivo de Starbucks a través del cual se verifica que las fincas cumplen con unos estándares económicos, sociales y ambientales óptimos, protegiendo el bienestar de los caficultores y trabajadores, sus familias y sus comunidades. Y es que cabe destacar que Starbucks es la minorista de café más grande en conseguir que el 99% del origen de su café sea ético. Más de 200 indicadores para evaluar y garantizar la protección de los trabajadores, la biodiversidad o la conversación del agua, entre otros, confirmando así su compromiso con la sostenibilidad.

Compartir nota: Guardar