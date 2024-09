Sánchez considera veto una "constante de bloqueo" en Consejo de Seguridad: "Coherencia, reforma y responsabilidad"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha sostenido que el uso del veto en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas es una herramienta "constante de bloqueo" avisando de que mientras se mantenga, España apoyará "todas las iniciativas contundentes" para la limitación de su uso. Además, ha defendido al mismo tiempo tres principios de actuación para el órgano basados en la coherencia, la reforma y la responsabilidad. Así se ha pronunciado el jefe del Ejecutivo durante su intervención en el debate 'Liderazgo para la paz' del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, en el que ha advertido de que el uso del veto es usado por uno de sus miembros permanentes que "viola de manera flagrante la Carta de las Naciones Unidas invadiendo injustificada e ilegalmente otro país", en referencia velada a Rusia tras la invasión de Ucrania. En este contexto, Sánchez ha propuesto tres principios de actuación basados en la coherencia, la reforma del sistema y la responsabilidad de los miembros. "La aplicación del Derecho Internacional no puede ser ni selectiva, ni estar condicionada por intereses políticos o estratégicos. El mínimo de humanidad que representa el Derecho Internacional humanitario no debería ser cuestionado y por eso debemos condenar igualmente las violaciones del Derecho Internacional ya sucedan en Ucrania, en Gaza o en Sudán", ha sostenido. En cuanto a la reforma, Sánchez ha apostado por "transformar el sistema" conservando lo que funciona y reformando lo que ha quedado obsoleto. A su juicio, el Consejo de Seguridad necesita "cambiar para adaptarse a la actualidad y ganar en operatividad". En este punto, ha defendido que el Consejo sea "ampliado con miembros no permanentes" y "abrir el veto". "Mientras ese veto se mantenga, apoyaremos todas las iniciativas contundentes a la limitación de su uso", ha sentenciado. Finalmente, ha aludido a la responsabilidad en una actual "crisis de confianza" que, según ha continuado, requiere el "liderazgo responsable" de los miembros presentes y futuros del Consejo en todos los ámbitos.

