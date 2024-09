Rusia critica la reunión del Consejo de Seguridad de la ONU por Ucrania mientras Israel ataca Líbano y Gaza

El representante permanente de Rusia ante Naciones Unidas, Vasili Nebenzia, ha criticado este martes ante el Consejo de Seguridad de la ONU la celebración de una reunión respecto a Ucrania mientras el mundo es "testigo de una horrorosa e inhumana campaña militar" en la Franja de Gaza y la reciente campaña de bombardeos israelíes contra Líbano, que han dejado más de 560 muertos. "Hoy estamos siendo testigos de una campaña militar absolutamente horrible e inhumana. (...) Creo que está claro para todos que no estamos hablando de Ucrania, sino de la crisis en Gaza. (...) En estas circunstancias, es obvio que el mundo entero esperaba que el Consejo de Seguridad de la ONU reuniera a invitados de alto rango de Nueva York para discutir la situación en Gaza. Pero los miembros occidentales del Consejo de Seguridad habían reservado esta sala con antelación específicamente para beneficio de las relaciones públicas del presidente ucraniano (Volodimir Zelenski)", ha expresado. En ese sentido, ha asegurado que el Consejo de Seguridad solo hará una reunión respecto a Oriente Próximo a petición de "los países árabes y en vías de desarrollo". Durante su intervención ante el Consejo, el diplomático ruso también ha resaltado que "los habitantes de Ucrania saben muy bien que Rusia no ataca objetivos civiles si no se utilizan con fines militares", si bien han muerto unos 11.000 civiles desde el inicio de la guerra en febrero de 2022. Tras ello, ha culpado tanto al Gobierno ucraniano como a sus principales socios tanto del conflicto como de que no se haya logrado un acuerdo de paz, aseverando que Kiev se negó a aplicar los acuerdos de Minsk, que los países occidentales convencieron a Zelenski de no firmar la paz un mes más tarde del inicio de la invasión y que el mandatario ucraniano intenta "arrastrar a Occidente a una confrontación directa con Rusia". "Sin embargo, los líderes occidentales, cuyo instinto de autoconservación aún no se ha atrofiado por completo, aún no han tomado tal decisión o, en todo caso, no tienen prisa por anunciarla. Por lo tanto, el líder de Kiev decidió ir a por todas y, después de haber adormecido a todos con pensamientos de paz, decidió lanzar un ataque temerario contra una pacífica región fronteriza rusa. Sin embargo, aquí también, todo no salió según lo planeado", ha agregado. De igual forma ha continuado criticando a Zelenski al considerar que es un "dictador" dispuesto a "ahogar en sangre a todo el país y sacrificar a todos los jóvenes ucranianos" y a "empujar al mundo al abismo de la Tercera Guerra Mundial". Nebenzia también ha afirmado que la solución "justa" a la guerra pasa por eliminar "las violaciones de los derechos de la población de rusoparlante y derogar otras leyes discriminatorias en Ucrania", erradicar "el nacionalismo", el "nazismo" y "otras manifestaciones de discriminación". "Esperamos que el régimen de Kiev no sea capaz de destruir completamente su país y su pueblo, de lo que ya está cerca, ni de empujar a nuestro mundo al abismo de una catástrofe nuclear. Para ello, debe aceptar lo antes posible parámetros realistas para una solución a largo plazo de la crisis ucraniana y no caer constantemente en ultimátums irrealistas, planes de victoria, etcétera", ha aseverado. Por último, ha asegurado que Rusia "siempre ha estado dispuesta a vivir en paz y buena vecindad con Ucrania" hasta que se volvió en un "avispero neonazi agresivo y rusófobo", y ha manifestado su intención de acabar con el "tumor canceroso" por medios pacíficos o por la continuación de la guerra.

Compartir nota: Guardar