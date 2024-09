(Pre)El Betis quiere reengancharse ante el colista Las Palmas y el Villarreal, seguir arriba en Cornellà

El Real Betis visita este jueves al colista Las Palmas con el objetivo de reengancharse en la lucha por los puestos europeos y recuperarse de su última derrota, ante un conjunto canario que es farolillo rojo y sigue sin ganar, mientras que el Villarreal busca olvidar la amarga goleada en La Cerámica ante un RCD Espanyol que desea volver a la senda positiva de las primeras jornadas su gran arranque, en dos encuentros correspondientes a la jornada 7 de LaLiga EA Sports 2024-2025. El conjunto verdiblanco sufrió una dolorosa derrota 'in extremis' (1-2)ante el RCD Mallorca en el Benito Villamarín este lunes que cortó la racha en dos victorias consecutivas y frenó su ambición por asentarse en la zona alta de la tabla. Ahora, marchan undécimos con ocho puntos y no quieren descolgarse demasiado antes de tiempo, siendo uno de los claros candidatos a Europa el próximo curso. Y lo es a pesar del evidente cambio de ciclo, el cual parece que liderará el argentino Gio Lo Celso, que ha caído de pie en su regreso al Betis y ya ha celebrado tres goles en los dos últimos partidos. Sin el lesionado Isco, el nuevo ídolo bético ha dado otro aire al equipo entrenado por Manuel Pellegrini, que ya empieza a encontrar su versión óptima. Ahora el Betis necesita coger de nuevo ritmo en Gran Canaria, en una plaza en la que no gana desde 1988 en Primera División. Además, el rendimiento de los de Pellegrini fuera de casa está muy por debajo de lo esperado, todavía sin ganar y sin marcar en lo que va de curso. Después de jugar el lunes, el desgaste puede ser clave en un once en el que se prevén cambios, como la entrada del recuperado Cardoso y de Assane Diao por el lesionado Vítor Roque. Volverá un Fornals suplente ante el Mallorca. Enfrente estará una UD Las Palmas a la que le urge ganar, algo que todavía no ha logrado este curso. Y es que acumulan 20 encuentros sin ganar en Liga, desde febrero, y solo suman 4 puntos esta temporada. La derrota con (2-1) Osasuna, la tercera consecutiva, evidenció problemas defensivos que deben solucionar para ser más competitivos y no castigar el esfuerzo ofensivo --ha marcado en todos menos en un partido--. El equipo canario es colista y Luis Carrión, sustituto de García Pimienta, empieza a estar en entredicho, por lo que solo un triunfo sería ese necesario golpe en la mesa que ahuyentara todas las dudas. Para ello, volverá a confiar en los entonados Moleiro, goleador ante Osasuna, y Sandro, autor de tres tantos, mientras el técnico debe encontrar por fin la fórmula atrás, con la vuelta de Álex Suárez. ESPANYOL Y VILLARREAL PUGNAN POR UN TRIUNFO PARA RECUPERAR EL RITMO También a las 19.00 horas, aunque con el RCDE Stadium como escenario, el Villarreal visita al Espanyol en un encuentro clave para que ambos recuperen la senda de la victoria tras una última jornada negativa. Los dos equipos sufrieron sendas goleadas este fin de semana, cortando sus rachas positivas. El conjunto 'perico' se adelantó ante el Real Madrid y estuvo cerca de la machada en el Santiago Bernabéu, pero un vendaval madridista acabó goleando por 4-1. Los de Manolo González, que descartó rotaciones para la visita del Villarreal, deben mantener el esfuerzo, compromiso y carácter para celebrar su victoria número 1000 en Primera División. Y lo buscan en un feudo blanquiazul en el que han celebrado su dos únicas victorias domésticas, por lo que esperan que siga siendo su talismán, para alejarse del descenso. Los catalanes tienen 7 puntos, solo 2 por encima de la zona roja, aunque si ganan se asentarían en la zona noble. Donde se ubica un Villarreal, sexto con 11 puntos, que vio como el Barça le endosaba en La Cerámica un contundente 1-5. Esa fue la primera derrota de los de Marcelino García Toral este curso en Liga ya han demostrado que quieren ser una alternativa de peso a los puestos europeos. Además, solo ha perdido en una ocasión en Cornellà desde 2002. Para ampliar su buena dinámica debe frenar la sangría defensiva, ya que son el segundo equipo más goleado (13) y no ha sido capaz de dejar la portería a cero en ningún encuentro. En el terreno deportivo, en el conjunto 'groguet', siguen de baja Gerard Moreno, Willy Kambwala, Juan Foyth y Alfonso Pedraza, mientras Ayoze Pérez sigue siendo la principal amenaza, con cuatro goles en Liga. El Espanyol solo presenta la baja de Edu Expósito, en un equipo de Manolo González que volverá a la defensa de cuatro con Puado y Véliz como principales referencias ofensivas. --PROGRAMA DE LA JORNADA 7 DE LALIGA EA SPORTS. -Jueves 26. RCD Espanyol - Villarreal. Quintero González (C.Andaluz) 19.00. Las Palmas - Real Betis. Sánchez Martínez (C.Murciano) 19.00. RC Celta - Atlético de Madrid. García Verdura (C.Catalán) 21.00.

