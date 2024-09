Milei acusa a la ONU de promover una "agenda socialista" y afirma que abandonará la "neutralidad histórica"

El presidente de Argentina, Javier Milei, ha acusado este martes a Naciones Unidas de promover una "agenda socialista", en alusión a la Agenda 2030, que "obedece a intereses privilegiados", y ha afirmado que el país abandonará su posición de "neutralidad histórica". "En algún momento y como suele ocurrir con la mayoría de las estructuras burocráticas que los hombres creamos, esta organización dejó de velar por los principios esbozados en su declaración fundante y comenzó a mutar", ha subrayado durante su turno de palabra en 79º periodo de sesiones de la Asamblea General de la ONU. En este sentido, ha asegurado que Naciones Unidas se ha transformado "en un leviatán de múltiples tentáculos que pretende decidir no sólo qué debe hacer cada Estado nación, sino también cómo deben vivir todos los ciudadanos del mundo". "La Agenda 2030, aunque bien intencionada en sus metas, no es otra cosa que un programa de gobierno supranacional de corte socialista que pretende resolver los problemas de la modernidad con soluciones que atentan contra la soberanía y violentan el derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad de las personas", ha apuntado. Milei ha aseverado que la adopción de dicha agenda "obedece a intereses privilegiados". "El colectivismo y el postureo moral de la agenda 'woke' se han chocado con la realidad y ya no tienen soluciones creíbles para ofrecer a los problemas reales del mundo. De hecho, nunca las tuvieron", ha indicado. Asimismo, el presidente argentino ha asegurado, tras criticar el Pacto del Futuro firmado el domingo, que Argentina "va a abandonar la posición de neutralidad histórica" que tanto la ha caracterizado y estará "en la vanguardia de la lucha en defensa de la libertad". "Argentina no acompañará ninguna política que implique la restricción de las libertades individuales, del comercio ni la violación de los derechos naturales de los individuos. No importa quién la promueva ni cuánto consenso tenga esa institución", ha sentenciado el mandatario. "DICTADURAS SANGRIENTAS COMO CUBA O VENEZUELA" Milei ha explicado además que en una "casa que dice defender los Derechos Humanos" se ha permitido "el ingreso al Consejo de Derechos Humanos a dictaduras sangrientas como la de Cuba y Venezuela sin el más mínimo reproche". Además, ha dicho que en el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer están presentes "países que castigan a sus mujeres por mostrar la piel". De la misma forma, ha señalado que se ha votado en contra de Israel, que "es el único país" de Oriente Próximo "que defiende la democracia liberal" mientras, en paralelo, se ha demostrado "una incapacidad total de responder al flagelo del terrorismo". El presidente argentino también ha puesto el foco en las cuarentenas impuestas a nivel global durante la pandemia de la COVID-19 en 2020, lo que, a su juicio, "debería ser considerado un delito de lesa humanidad". "Aquí estamos hoy, con una organización impotente en brindar soluciones a los verdaderos conflictos globales, como ha sido la aberración y aberrante invasión rusa a Ucrania, que ya le ha costado la vida a más de 300.000 personas", ha aseverado.

