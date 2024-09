Linkin Park completa su resurgir en el O2 de Londres

Londres, 25 sep (EFE).- La mítica banda Nu Metal norteamericana celebró su exitoso pasado y presentó su futuro con la voz de Emily Armstrong a los fans británicos, siete años más tarde.

El O2 de Londres abarrotado se entregó al retorno de Mike Shidona, Brad Delson, Phoenix y la presencia Armstrong, su nueva vocalista, en el resurgir de Linkin Park ante el público que les vio por última vez vibrar.

'Somewhere I belong', 'Crawling' o 'Lying From You' abrieron una velada en la que la emblemática banda entró en comunión con sus fans desde el primer acorde en el óvalo de la capital del Reino Unido.

Armstrong se convirtió en la protagonista, cediendo al público enfervorecido alguna de las estrofas más simbólicas del grupo musical como 'What I’ve done', o 'Leave of all the rest', se la pudo ver bailando e incluso en alguna de ellas con alguna lágrima en el rostro.

La actuación de la vocalista recibió vítores y el coreo en varias ocasiones de su nombre por los fans, culminando la aceptación de su incorporación en sustitución del tristemente fallecido Chester Bennington en julio de 2017, poco después de su actuación en Birmingham.

Linkin Park, en las más de dos horas de concierto, repasó por todo su repertorio, dejando espacio a la reflexión y aceptación de la tristeza como en ‘Leave of all the rest’ o 'My December', como también canciones que marcaron a toda una generación.

'Given Up' comenzó con un sólo de palmas del O2, a una, antes del primer rasgueo de la guitarra, o en ‘The Catalyst’, para después continuar con 'Breaking the Habit' o 'One step closer', en donde los pogos tuvieron la oportunidad de aparecer entre los miles de fans.

El éxtasis culminó con 'In the End' como falso final, creación bandera del grupo, en la que la banda al completo se fusionó con sus incondicionales en su estribillo hasta tal punto que Emily se entregó a ellos, para después finalizar con ‘Bleed it out’.

También hubo tiempo para presentar la nueva cara de la banda norteamericana, primero con 'The Emptiness Machine' el single debut de Emily, y después 'Heavy Is The Crown' (Pesada es la Corona), fue presentada en su concierto de Hamburgo el pasado domingo.

"Hemos estrenado una nueva canción, no sé cuántas horas han tenido para aprenderla", dijo líder del grupo Mike Shinoda, "pero espero que sean muchas más", a lo que el público respondió entregado.

'From Zero' (Desde Cero) que saldrá a la luz el próximo 15 de noviembre, marca un nuevo comienzo de los de Shinoda, será su octavo álbum, al que han añadido París, Dallas y São Paulo como nuevos escenarios en su gira de presentación mundial.

Guillermo Garrido