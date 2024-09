La reina Letizia deslumbra en la nueva temporada del Teatro Real recurriendo a su fondo de armario

Un año más los reyes Felipe y Letizia regresan al Teatro Real para inaugurar una nueva temporada en una cita en la que también pudimos ver algunos de los rostros más conocidos de nuestro país, además de algunas autoridades que tampoco quisieron perderse a cita. Como es habitual en este tipo de actos, doña Letizia logró conquistar a todos con la elección de su estilismo con el que, una vez más, presumió de elegancia y acierto. Apostando por la sobriedad, la esposa del monarca prefería no arriesgar esta vez con la elección de su look eligiendo el siempre correcto color negro como protagonista de su apuesta. Con una gran sonrisa en el rostro y acompañada por el rey Felipe VI, doña Letizia hacía su aparición a las puertas del Real con un elegante vestido midi sin mangas, falda evasé y escote a pico que no era la primera vez que veíamos. Hay que recordar que la Reina ya lució por primera vez este mismo diseño hace más de un año, en los Premios Princesa de Girona 2023. En cuanto a los complementos, doña Letizia recurría a unas sandalias de tacón bajo en color plata que combinaba a la perfección con un clouth también metalizado. En medio de una gran expectación, los Reyes llegaban a la cita dispuestos a disfrutar junto al resto de asistentes de la clásica producción de David McVicar, Francesco Cilea. Desde que se estrenó en Milán en 1902 y su posterior recreación en el Covent Garden de Londres, es una ópeera que ha triunfado por todo el mundo.

