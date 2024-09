La Comunidad reitera que no pondrá fondos públicos en la F1 pese a no encontrar Ifema aún socio organizador

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martún, ha reiterado este miércoles que el Gobierno regional no pondrá fondos públicos para sacar adelante el circuito de Fórmula 1 que se celebrará en Ifema Madrid a partir de 2026. Así se ha pronunciado después de que la titular del Área de Gobierno de Economía, Innovación y Hacienda del Ayuntamiento, Engracia Hidalgo, afirmase que, tras haber sacado el contrato de gestión, "no se ha encontrado empresa que quiera inicialmente la transmisión de ese riesgo". García Martín ha defendido que Ifema, como promotora de este evento, "está cumpliendo con su cronograma de trabajo y con todo el esquema de trabajo, dando todos los pasos necesarios" para que la región pueda acoger el Gran Premio. SE TRABAJA EN EL DISEÑO DEL CIRCUITO Así, ha incidido en que está trabajando en el diseño del circuito, en los pasos necesarios para poder realizar las obras así como abordándolo con potenciales patrocinadores y con potenciales proveedores especializados, para hacer del circuito de Madrid "un éxito absoluto" y "escaparate" para la región. El titular de Presidencia ha insistido en que Ifema Madrid está trabajando "como se había comprometido a hacerlo, de manera seria, de manera rigurosa y, desde luego, trabajando y poniendo todos los pasos, todo el calendario, que tenía sobre la mesa, cumpliéndolo". "Que nadie dude de que ese Gran Premio de Fórmula 1 va a estar en la Comunidad de Madrid y va a ser ese gran referente, ese gran escaparate, que, por otra parte, está siendo ya nuestra región", ha garantizado, al tiempo que ha reiterado que "no hay novedad alguna" ni "cambio alguno" en la cuestión. El proyecto para el Gran Premio de España de Fórmula 1 desde 2026 y hasta 2035 en Madrid, cuyo circuito se espera se homologue para final de año, prevé una generación de riqueza en diez años de 4.500 millones de euros en PIB, con una repercusión mediática en la promoción de la marca Madrid de 1.550 personas.

