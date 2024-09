Ghost of Yotei, Horizon Zero Dawn Remastered y Palworld, entre las novedades del State of Play de PlayStation

El último evento State of Play de Sony ha contado con diversos anuncios y novedades de videojuegos para PlayStation, destacando la aparición de la secuela de Ghost of Tsushima, Ghost of Yotei, la remasterización de Horizon Zero Dawn, el lanzamiento de Palworld para PS5 y la fecha de lanzamiento de Monster Hunter Wilds, que llegará el 28 de febrero del próximo año. La desarrolladora de videojuegos ha dado a conocer sus novedades en su último evento de anuncios State of Play que, celebrado este miércoles, ha recogido más de 20 títulos para su plataforma de juego PlayStation 5 (PS5) y algunas novedades para la consola anunciada recientemente PlayStation 5 Pro. En este sentido, entre los títulos que han protagonizado el evento se encuentra Ghost of Yotei, la secuela de Ghost of Tsushima desarrollada por Sucker Punch Productiones y PlayStation Studios. En este nuevo título, ambientado en el año 1.603, los jugadores podrán explorar un nuevo mundo abierto, ambientado en el monte Yotei (Hokkaido, Japón), de la mano de un nuevo protagonista fantasma llamado Atsu. Así, está previsto que esta secuela esté disponible en 2025. Continuando con las novedades, Sony también ha anunciado que, de la mano de PlayStation Studios, Nixxes y Guerrilla Games, se lanzará la remasterización de Horizon Zero Dawn, el título publicado en 2017 con las aventuras de Aloy como protagonista. Esta remasterización saldrá el 31 de octubre para PS5 y PC, e incluirá mejores gráficos así como nuevas funcionalidades. Por otra parte, durante el evento se ha confirmado la fecha de lanzamiento de Monster Hunter Wilds, que estará disponible para todos los jugadores de PC, PS5 Y Xbox Series X y S, a partir del 28 de febrero del próximo año. Siguiendo esta línea, Palworld, de PocketPair, que fue lanzado a principios de este año para PC y Xbox Series, y que ha sido muy aclamado entre los jugadores, también se ha lanzado para PS5. Así, el denominado "Pokémon con pistolas", estará disponible en las consolas de Sony a nivel global, aunque, por el momento, no se ha lanzado en Japón. Otra de las novedades que ha recogido el State of Play es la fecha de lanzamiento de LEGO Horizon Adventure. El título de acción y aventuras desarrollado por TT Games y Guerrilla Games, en asociación con The Lego Group, llegará el 14 de noviembre para PC, PS5 y Nintendo Switch. Asimismo, a partir del 17 de enero del próximo año, los jugadores podrán disponer de Dynasty Warriors Origins, el título de aventuras en el que el protagonista deberá librar batallas contra miles de enemigos, todo ello ambientado en una época feudal. Desarrollado por Koei Tecno y Omega Force, esta nueva entrega es una precuela de la saga Dynasty Warriors y estará disponible en PC, PS5 y Xbox Series X/S. Sony también ha mostrado nuevas imágenes de Dragon Age: The Veilguard, en las que, tal y como se ha podido ver en el trailer con 'gameplay', se enfrenta un grupo de aventureros con dos dragones de gran envergadura. El videojuego de RPG de acción desarrollado por Electronic Arts se lanzará el 31 de octubre. Además de todo ello, Fantasian Neo Dimension, el videojuego JRPG desarrollado por el creador de la saga Final Fantasy, Hironobu Sakaguchi, se lanzará el 5 de diciembre para PC, PS5, PS4, Xbox Series X y S, Xbox One y Nintendo Switch. De esta forma, se extiende a todas las plataformas de videojuegos, ya que, por el momento, era exclusivo de Apple. Otro de los anuncios revelados ha sido la remasterización de Legacy of Kain: Soul Reaver 1 & 2, que estará disponible el 10 de diciembre de este año para PS5 y PS4. Por su parte, el nuevo videojuego de PlayStation Astro Bot también traerá novedades, con un nuevo DLC gratuito anunciado que sumará cinco niveles extra y 10 nuevos bots por encontrar, que llegará en otoño. Sony también ha compartido que el juego 'hack and slash' Stellar Blade, tendrá una colaboración con el título Nier: Automata en formato de DLC, aunque se desconoce la fecha de lanzamiento En cuanto a los videojuegos para realidad virtual de PlayStation, Sony ha anunciado la llegada de Hitman World of Assassination para PS VR2. Así, este videojuego incluirá nuevos matices para la realidad virtual en diciembre. Continuando con la realidad virtual, el título Metro Awakening VR también ha aparecido durante el evento, con nuevas imágenes y fecha de lanzamiento, que se pondrá a disposición de los jugadores el próximo 7 de noviembre. Con todo ello, durante el State of Play también han estado presentes videojuegos como Fear the Spotlight, que llegará el 22 de octubre; Towers of Agastra, que se lanzará en noviembre para PS5; la expansión de Alan Wake II, The Lake House; y The Midnight Walk, que saldrá para PS5 y PS Vr2. Finalmente, Sony también ha confirmado 10 nuevos títulos para su consola mejorada PlayStation 5 Pro. En concreto, los videojuegos que se beneficiarán de las nuevas tecnologías integradas en la consola son Dragon Age: The Veilguard, Metar Gear Solid Delta: Snake Eater, Marvel's Spider-Man Remastered, Marvel's Spider-Man: Miles Morales, Marvel's Wolverine, Resident Evil Village, Resident Evil 4, Rise of the Ronin, Star Wars Jedi: Survivor y Stellar Blade.

Compartir nota: Guardar