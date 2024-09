Erdogan afirma que no todos en la OTAN quieren a Ucrania como miembro y descarta su entrada por la vía rápida

El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, ha asegurado que hay Estados de la OTAN que "no quieren que Ucrania sea miembro" y por tanto no se puede tratar por la vía rápida su adhesión, tal y como demanda el mandatario ucraniano, Volodimir Zelenski. "No es una cuestión que se pueda abordar a la ligera", ha dicho. "Cuando tomamos nuestras decisiones, siempre tenemos en cuenta la postura de los demás Estados de la OTAN, debatimos esas posibles cuestiones en la mesa y tomamos la decisión en consecuencia", ha explicado Erdogan en una entrevista a la cadena de televisión estadounidense NBC. "Seguiremos los acontecimientos, las deliberaciones y tomaremos una decisión final en consecuencia", ha dicho en declaraciones para la cadena estadounidense tras participar en la Asamblea General de Naciones Unidas. Las palabras de Erdogan chocan frontalmente con el nuevo plan que Zelenski tiene previsto presentar al presidente Joe Biden y con el que pretende poner fin a la guerra. Algunas autoridades ucranianas ya han adelantado que dicha propuesta incluye una adhesión a la OTAN por la vía rápida. El propio Erdogan dejó ya constancia de esta falta de consenso cuando se opuso a la entrada de Suecia y Finlandia hasta que no se sometieran a una serie de demandas en materia de seguridad, entre ellas la extradición de rebeldes kurdos y el fin de las restricciones de armas impuestas tras la invasión turca de Siria en 2019. El presidente turco ha recordado estas diferencias dentro de la Alianza en otros asuntos como pueden ser las relaciones con Rusia o el apoyo militar que algunos de sus miembros están brindado a Israel en su guerra sobre la Franja de Gaza y Líbano. "Lamentablemente, muchos países occidentales permanecen en silencio ante Israel (...). Entre los aliados de la OTAN, lamentablemente, hay muchos países que están de su lado" como Estados Unidos, ha dicho Erdogan, para quien Hamás "es un grupo de resistencia" que "defiende su patria", y no un grupo terrorista.

