El venezolano Orluis Aular correrá en Movistar Team los dos próximos años

El ciclista venezolano Orluis Aular correrá en Movistar Team los dos próximos años después de militar las cinco últimas temporadas en el Caja Rural-Seguros RGA, con el que llegó a debutar en la Vuelta a España de 2023 y con el que ha sumado nueve victorias profesionales. El conjunto 'telefónico' volverá a confiar en el talento de corredores latinoamericanos al incorporar al nacido en Nirgua, de 28 años y que se ha proclamado seis veces campeón nacional, dos en línea y cuatro en contrarreloj individual. El velocista será el segundo venezolano después de José Rujano, que llegó en 2008 a la estructura. Además, ha ganado dos etapas en la CRO Race en 2023, una etapa en el Tour du Limousin y el Trofeo Matteoti, las dos últimas victorias en 2024. También las generales de las carreras portuguesas de Alentejo y Torres Vedras se unen en su palmarés a los Juegos Centroamericanos de 2023. El ciclista venezolano "nunca" imaginó llegar al WorldTour, y siempre tuvo el objetivo de "ir paso a paso" en su carrera. "Busqué llegar a Europa, y gracias a Jesús Rodríguez Magro -malogrado exciclista de Banesto- pude competir en España con el EC Cartucho", recordó. Posteriormente estuvo dos años en Bélgica, y de ahí saltó a Japón antes de firmar por el Caja Rural en 2020. Oular les agradece "mucho la oportunidad" que le dieron en su día y destacó que sabía que no sería "fácil", pero que han "sido años de mucho trabajo y dedicación" para tener esta "bonita oportunidad" con Movistar Team. "Me hace muy feliz y, a la vez, me brota muchos sentimientos, porque no ha sido nada sencillo", resaltó. Tiene claro que 2024 ha sido su "mejor año". "He podido mantener mucha constancia en rendimiento y resultados, con la voluntad de llegar al WorldTour, y creo que ese deseo me ha impulsado a trabajar como nunca antes", afirmó, al tiempo que señaló su mejora en la media montaña y el "plus" que le ha dado el conocer la opción de correr con Movistar Team, para "seguir mejorando en otros muchos aspectos" "Estoy a disposición del equipo para lo que ellos necesiten. Seguiré buscando objetivos, como siempre he hecho durante mi carrera, buscando ser un corredor polivalente y mostrando que tengo margen de mejora", concluyó.

Compartir nota: Guardar