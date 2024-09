Díaz critica que el PP usa Venezuela para no hablar de Vivienda y Tellado replica: "Se ponen del lado del dictador"

La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha recriminado al PP que utiliza Venezuela para ocultar que no hacen "nada" para solventar los problemas de vivienda mientras que el portavoz popular en el Congreso, Miguel Tellado, ha acusado al Ejecutivo de que cuando tienen que elegir sobre el conflicto del país se ponen "del lado del dictador", en referencia al actual mandatario Nicolás Maduro. Ambos ha confrontado en estos términos durante una interpelación en el Congreso que ha dirigido el PP a la también titular de Trabajo, y en el que Tellado ha dirigido 55 preguntas sobre la actuación del Gobierno para cuestionar el carácter democrático de la actuación del Ejecutivo, que Díaz ha tildado de "capciosas". "¿Es democrático que el Gobierno no condene la dictadura asesina de Nicolas Maduro? ¿Es democrático que el Gobierno no reconozca el resultado de las elecciones en Venezuela y a Edmundo Gonzalez como su presidente legítimo? (...) ¿Es democrático que un embajador del Reino de España sea notario de coacciones y chantajes al presidente electo de Venezuela? 5. ¿Es democrático que el expresidente Zapatero haya mediado en las coacciones y chantajes al presidente electo de Venezuela?", ha lanzado el dirigente popular durante su intervención. DÍAZ RETA AL PP A HACER POLÍTICA ÚTIL La vicepresidenta ha replicado que el PP puede "mencionar 25.000 veces la palabra Venezuela", que eso "no arregla los problemas de los españoles que tienen que ver con la vivienda", para recriminar que el "ruido permanente" del PP no contribuye a solventar la alta desafección de la ciudadanía hacia la política. Es más, ha retado al PP si quiere hacer política útil por su país, dado que la gente quiere que los partidos dialoguen y lleguen a acuerdos, y ha exigido que demuestren que quieren contribuir a reducir la jornada laboral (dado que el 55% de sus votantes está a favor) o bajar los altos precios del alquiler. Sin embargo, Díaz ha recriminado que el PP demostró en su etapa de Gobierno que "aniquilaron" con recortes la sanidad y educación, y que la respuesta de la formación ante el alza del alquiler es la "chulería" de barones como la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, de negarse a aplicar la regulación que contempla la Ley de Vivienda, al igual que sus homólogos en Andalucía, Comunidad Valenciana y Galicia. TELLADO DICE QUE ES "CÓMPLICE" DE SÁNCHEZ Por su parte, Tellado le ha acusado de perder la oportunidad de desligarse del presidente, Pedro Sánchez, y de la deriva de "nepotismo", "corrupción" y falta de respeto a las mínimas normas democráticas del Gobierno. E incluso ha lanzado que Sánchez ha comprado "su silencio" al darle un puesto en el Consejo de Ministros. Luego, ha ironizado que a Díaz le gustan las "dualidades imposibles" y que asuma que o es la vicepresidenta del Gobierno de la corrupción o dimite y condena la corrupción". "Las dos cosas no se puede señora Díaz. Sus electores se van de Sumar y vuelven a Podemos", ha enfatizado el dirigente popular. Y sobre Venezuela le ha recriminado que el Gobierno tiene "un problema" dado que cuando se les preguntan si el régimen de Maduro es una dictadura, evitan contestar, se corrigen a sí mismo como la titular de Defensa Margarita Robles o se "ponen del lado del dictador". "SOY UNA MUJER LIBRE" Durante el tenso debate, Díaz ha reclamado a Tellado que cambie su concepto del papel de la mujer en la política, dado que previamente en la sesión de control le había afeado su tono "machista", y que ella es "libre" y lo ha demostrado toda su vida. "No necesito que usted me diga de qué lado tengo que estar. Esa es la concepción que usted tiene de las mujeres", ha sentenciado para subrayar que no va a aceptar lecciones de democracia por pate del PP.

