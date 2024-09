Boric afirma que "Chile no está en condiciones de recibir más migración" ante la crisis en Venezuela

El presidente de Chile, Gabriel Boric, ha asegurado este martes ante la Asamblea General de Naciones Unidas que "Chile no está en condiciones de recibir más migración" en alusión a la crisis que vive Venezuela, país que ha descrito como una "dictadura". "Estamos frente a una dictadura que pretende robarse una elección, que persigue a sus opositores y que es indiferente al exilio no de miles, sino de millones de sus ciudadanos. Se requiere una salida política a esta crisis", ha señalado durante el 79º periodo de sesiones de la Asamblea General de la ONU. Boric ha explicado que esta "salida política" debe reconocer "el triunfo de la oposición en las últimas elecciones" y llevar adelante "una transición pacífica" en el país. El mandatario también ha criticado que las sanciones golpeen más al pueblo venezolano que a sus actuales gobernantes. "Tengo el deber de decir que las sanciones unilaterales impuestas por Estados Unidos, como se lo he dicho personalmente al presidente (de Estados Unidos, Joe) Biden, no ayudan a la solución del conflicto, sino que por el contrario, lo agravan", ha sentenciado. SOBRE GAZA O UCRANIA Boric ha pedido un "alto el fuego inmediato en Gaza" y ha exigido "de manera clara y sin ninguna ambigüedad la liberación inmediata de los rehenes que hoy día tienen su poder el grupo terrorista" Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) en el enclave palestino. "Me niego a elegir entre el terrorismo de Hamás o la masacre y conducta genocida del Israel de Netanyahu. No tenemos por qué elegir entre barbaries, yo elijo la humanidad. Denunciamos la ocupación ilegal de los territorios palestinos y la negación 'de facto' de la existencia de un Estado palestino independiente por parte del país ocupante", ha subrayado. "Israel debe respetar el Derecho Internacional, cesar el establecimiento y expansión de asentamientos ilegales en territorio palestino ocupado y terminar con la masacre en Gaza y los ataques indiscriminados que ha venido realizando a la población civil", ha indicado. De la misma forma, Boric ha insistido "en la necesidad de alcanzar" una solución pacífica al conflicto basada en "dos estados con fronteras definidas, seguras y reconocidas internacionalmente según los límites de 1967". El presidente chileno también ha dedicado unas palabras a la "agresión de Rusia a Ucrania", ya que no se puede aceptar "que se naturalice que un país invada a otro y se quede con parte de su territorio". La ONU, ha dicho, es la organización "llamada a poner fin a esta flagrante transgresión del Derecho Internacional". "Quiero hoy desde esta tribuna hacer especial énfasis en la situación de los niños ucranianos secuestrados por Rusia y llevados a su territorio. Deben ser devueltos a sus familias", ha señalado durante su discurso. REFORMA DEL CONSEJO DE SEGURIDAD Boric también se ha hecho eco de las palabras del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y el mandatario brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, ante la Asamblea Nacional sobre la reforma del Consejo de Seguridad de la ONU. "¿Quién o qué lo impide? ¿Hay alguien acaso en esta Asamblea que se oponga? Desde Chile propongo que nos pongamos un plazo para la reforma y que, para cuando la ONU cumpla 80 años, lo haga con un Consejo de Seguridad acorde al curso de los tiempos actuales", ha agregado.

