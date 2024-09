Bárbara Rey asegura que su hijo no le hizo las fotografías con el Rey Juan Carlos I

Tras la publicación en la revista holandesa 'Privé' de unas imágenes íntimas de Bárbara Rey con el rey emérito en su domicilio, muchas han sido las reacciones, pero lo cierto es que la vedette se ha desahogado con Beatriz Cortazar como con nadie. La periodista ha conseguido hablar con ella largo y tendido, y se han esclarecido algunas incógnitas al escuchar de la propia Bárbara cómo ha sido posible que su hijo, Ángel Cristo Jr, haya vendido ese material privado a un medio extranjero. En la conversación telefónica, que se ha emitido en 'Y ahora Sonsoles', Bárbara ha confesado que "estoy mal, llevo mucho tiempo mal y ahora, peor" porque estaba levantando un poquito la cabeza "con mi psiquiatra y mi psicóloga y esto es un no parar, es demasiado fuerte". Lo que tiene claro la vedette es que "publicando esto, como lo ha hecho, le debe de quedar claro a bastante gente cómo es este chico y cómo ha sido" porque "nunca pensé que podía llegar a este extremo tan exagerado, pensando sobre todo en él porque no creo que le beneficie". Además, Bárbara ha asegurado que "me sustrajo una serie de material que era privado, tanto de mi trabajo como personal y todo" y eso es con lo que ha comercializado... pero ha dejado claro que "el nunca jamás en la vida ha hecho esas fotografías, me las ha sustraído y está haciendo uso de ellas para ganar dinero y otras cosas". Al desmentir a su hijo, asegurando que él no fue la persona que hizo esas fotografías, Beatriz le preguntaba si podía decir el nombre del encargado y la actriz comentaba que no porque "él ya no está en este mundo, es una persona muy cercana a mí y ya en su momento lo diré porque esto va para adelante".

