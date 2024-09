AM2-El diputado de Sumar Gerardo Pisarello irá a la toma de posesión de Sheinbaum y critica la "arrogancia" de Felipe VI

El diputado de Sumar y dirigente de los 'comunes', Gerardo Pisarello, asistirá a la toma de posesión de la presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum, y ha justificado que se haya excluido al Rey Felipe VI de esta ceremonia, tras haber actuado con "arrogancia" y "enorme torpeza diplomática". El parlamentario ha confirmado a Europa Press que irá al evento y en un vídeo en redes sociales ha destacado que presentarán sus "respetos a ese pueblo digno" que es México. No será el único diputado que asista dado que lo hará también Jon Iñarritu (Bildu), según han confirmado fuentes de la formación a esta agencia, tras haber sido invitado por Morena, una formación con la que mantienen una "estrecha relación desde hace varios años", han señalado las fuentes. Además, han recordado que Iñarritu ya estuvo en las elecciones de junio y que en esta ocasión participará en diferentes actos. Mientras, Podemos ha confirmado que el coportavoz de la formación y diputado en el Congreso, Javier Sánchez Serna, participará también en la toma de posesión. Desde Sumar explican que Pisarello estará presente en la puesta de largo de Sheinbaum como presidenta en calidad de representante del grupo parlamentario y avanzan que también acudirá un miembro pero como delegado del partido 'Movimiento Sumar', sin precisar de momento el cargo que viajará a México. Además, fuentes de los 'comunes' recalcan que la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau se encuentra ya en México y que lo previsible es que junto a Pisarello también asista a la toma de posesión de la nueva mandataria mexicana. Todo ello después de que el Ministerio de Exteriores rechazara que no se haya invitado al monarca dentro de la delegación española, como suele ser tradicional, y estableció que ningún miembro del Ejecutivo acudiría a la toma de posesión. DÍAZ NO ASISTIRÁ Y VARIOS DIPUTADOS CUESTIONAN LA DECISIÓN DE ALBARES Acorde con esa directriz, la vicepresidenta segunda Yolanda Díaz no se desplazará a México para acudir al evento pese a que había sido invitada y había expresado su deseo de ir. Hoy el portavoz de Sumar, Íñigo Errejón, destacara que acataban el criterio de Exteriores y llamaba a reflexionar sobre si Felipe VI era una figura adecuada para representar a España en el exterior Mientras varios diputados lo cuestionaron abiertamente la posición del departamento dirigido por José Manuel Albares, como el caso Enrique Santiago y Tesh Sidi y varias miembros del grupo han calificado de error y torpeza que no asistan miembros del Gobierno a la toma de posesión de un nuevo ejecutivo progresista. PISARELLO: "ES LÓGICO QUE UN REY QUE DESDEÑÓ SEA DESAIRADO" Respecto a esta polémica, Pisarello ha destacado que el presidente saliente de México, Andrés Manuel López Obrador, demandó por carta a Felipe VI por los desmanes cometidos durante la conquista española y que la Casa Real, en vez de actuar con respeto, optó "por la arrogancia" y no dio respuesta a esta misiva. Precisamente ese argumento ha esgrimido Sheinbaum para justificar su decisión de invitar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y no al monarca. "Podría haber pedido disculpas como el Papa Francisco, como muchos monarcas europeos que también pidieron disculpas (...) pero optó por la arrogancia y por el desdén. Y hoy está pagando un precio por esa enorme torpeza diplomática", ha enfatizado Pisarello. A su juicio, con esta actitud es "lógico que un Rey que no respetó, no sea respetado", "que un rey que desdeñó, sea desairado" y resaltar que en el Congreso son "muchos" los que creen que México "es un pueblo no de súbditos sino de mujeres y hombres libres". NO IRÁN CARGOS DE IU POR COINCIDIR CON LA FIESTA DEL PCE Por su parte, fuentes de IU han señalado que varios cargos de la formación fueron invitados a acudir a la toma de posesión como son el responsable de internacional, Fran Pérez, el exeurodiputado y encargado de solidaridad internacional, Manu Pineda, y el portavoz parlamentario de IU, Enrique Santiago, como secretaria general del PCE. No obstante, desde IU excusaron su presencia dado la celebración de la fiesta del PCE este fin de semana coincidía con gran parte del programa de actos asociados a la toma de posesión. También se contactó para cursar invitación a su coordinador federal, Antonio Maíllo, pero no se llegó a mandar al explicarse que tampoco podía acudir por el mismo motivo, dado que tenía que asistir a varios debates de la fiesta del PCE.

