Albares pide comparecer en el Congreso para explicar por qué no habrá representación española en la toma de Sheinbaum

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha solicitado comparecer a petición propia ante la Comisión de Exteriores del Congreso para explicar la decisión del Gobierno de no enviar representación a la toma de posesión de la nueva presidenta de México, Claudia Sheinbaum. La Secretaría de Estado de Relaciones con las Cortes ha presentado este miércoles la solicitud de comparencia del ministro para que este pueda informar sobre las decisiones tomadas después de que no se haya invitado a Felipe VI a asistir a la ceremonia, según consta en el documento, al que ha tenido acceso Europa Press. El Ministerio de Asuntos Exteriores hizo público a última hora del martes un comunicado en el que daba a conocer que las autoridades mexicanas no habían cursado invitación al Rey para la ceremonia que tendrá lugar el 1 de octubre. Tradicionalmente es el monarca quien representa a España en las tomas de posesión de los mandatarios iberoamericanos. Tras calificar de "inaceptable" el que no se hubiera invitado al monarca, el Gobierno notificó que se había tomado la decisión de "no participar en dicha toma de posesión a ningún nivel". En este sentido, la vicepresidenta segunda y líder de Sumar, Yolanda Díaz, que había sido invitada ha decidido finalmente no acudir, acatando la directriz de Exteriores. Entretanto, Sheinbaum ha publicado un comunicado en el que ha explicado que como Felipe VI no había respondido a la carta que el presidente saliente, Andrés Manuel López Obrador, en marzo de 2019 en la que solicitaba una disculpa pública de España por el pasado colonial había decidido invitar a su toma de posesión al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Además, ha precisado que habló con él "hace un par de días" sobre este asunto. Albares tiene pendiente también comparecer ante la Comisión de Exteriores para dar explicaciones sobre el traslado a España del candidato opositor venezolano Edmundo González el pasado 8 de septiembre para que pueda solicitar asilo. A priori, dicha comparecencia se producirá el próximo 4 de octubre, por lo que cabe la posibilidad de que el ministro aproveche la ocasión para hablar también del desencuentro con México.

