Zapatero dice conocer todo lo que ha pasado en Venezuela pero evita pronunciarse para no romper "confianza"

El expresidente del Gobierno, el socialista José Luis Rodríguez Zapatero, ha afirmado este martes que conoce todo lo que ha sucedido en Venezuela pero ha evitado pronunciarse para no romper la "confianza" que ha labrado en los últimos años y que, afirma, puede servir para buscar una solución a la situación del país sudamericano. Han sido sus primeras declaraciones en varios meses, después de las elecciones presidenciales en Venezuela de este verano a las que asistió in situ y que según la oposición dieron como vencedor al candidato opositor, Edmundo González Urrutia, ahora refugiado en España. Así, ha eludido pronunciarse sobre el resultado electoral y sobre si el Gobierno español debe reconocer a González Urrutia como presidente, tal como ha hecho el Congreso de los Diputados, según ha señalado en declaraciones a los medios en el Ateneo de Madrid, donde presenta el libro La democracia y sus derechos, que él mismo coordina. Afirma además que ha participado en la tarea de "facilitación" para que González viniera a España y considera que puede hacer declaraciones porque el líder opositor ha hablado y se ha referido a él. "Debo decir que cuando alguien facilita, cuando alguien media, debe ser extraordinariamente respetuoso. Es un derecho y un deber mantener discreción y lealtad a las personas que han permitido, querido que facilites alguna tarea", ha indicado. Zapatero defiende que los "facilitadores y mediadores" deben ser discretos e intentar mantener "la confianza de la mayoría de las personas que participan en un conflicto como el que tiene Venezuela" y por tanto esa ha sido y va a ser su "actitud". "Pueden ustedes comprender que conozco todo lo que ha sucedido y pueden ustedes comprender que le debo a las personas que han participado. Y también porque el futuro puede determinar, puede requerir que realice alguna otra tarea en la difícil situación que tiene Venezuela", ha afirmado. También ha sido preguntado sobre si facilitó la entrada de la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, en la residencia del embajador de España en Venezuela, donde González Urrutia dice que fue coaccionado para dejar el país. A este respecto dice que no facilitó ese "proceso" pero sí la "solución". DISCRECIÓN Y PRUDENCIA En la misma línea dice que siempre ayudará a que ese país recobre la esperanza y tenga futuro y lo hará "a través del dialogo, de los consensos y de una solución pacífica". Al ser cuestionado sobre su opinión respecto a que el Gobierno de Nicolás Maduro no haya presentado las actas de las elecciones, que según la oposición demuestran la victoria de Edmundo González, evita posicionarse. "No voy a hacer valoraciones porque debo preservar esa confianza. La única manera de preservar la confianza es mantener esa actitud de discreción, de prudencia y de serenidad", insiste. Tampoco se pronuncia respecto a las declaraciones del propio González Urrutia, que una vez en España dijo que fue coaccionado y amenazado para que abandonase Venezuela. "Sé por experiencia cómo se puede ayudar, lo saben muchos de los opositores, con los que por cierto mantengo una buena relación y estoy plenamente convencido que antes o después tendremos intentos de solución política, de diálogo político para Venezuela", ha apuntado. En este sentido dice que ha oído "muchas versiones" pero él se limita a "escuchar y respetar" y considera que quizá "dentro de diez o de quince años" se podrán conocer la versión con todos los datos. "En otros conflictos en los que he participado los mediadores nunca han hablado". RECIBIDO CON INSULTOS POR UN GRUPO DE VENEZOLANOS El expresidente socialista ha sido recibido con insultos a su llegada al Ateneo por parte de un grupo de venezolanos partidarios de González Urrutia que le han llamado "traidor", "delincuente" y "cómplice de la dictadura de Maduro". Al ser preguntado sobre las críticas que le achacan estar del lado de Maduro, dice que las acepta "como demócrata" y defiende que siempre ha procurado buscar soluciones que "a veces han estado cerca y otras no". "Desde hace diez años tenemos un problema serio. Vamos a ayudar, vamos a respetar y desde luego mi forma de ayudar, entiendo que pueda haber otras maneras, es dar esperanza a los venezolanos a través de lo que yo creo que soluciona los conflictos de verdad, que es el diálogo, el consenso y la política desde los valores", ha sostenido. "DEBEMOS ESPERAR" Además, sobre la salida que tiene ahora mismo Venezuela, afirma: "Debemos esperar, yo pienso que la calma, la serenidad, la racionalidad, esa convocatoria al diálogo, ya sé que es dificilísimo en este momento", ha admitido. Finalmente señala que no va a renunciar a esa posición y lo hará manteniendo la discreción "por lealtad" a la tarea que hace y por respeto a las personas que han participado. Por otro lado, respecto a si el Gobierno de Pedro Sánchez debe reconocer a Edmundo González como presidente, igual que ha hecho el Congreso, ha dicho que el Ejecutivo "toma libremente las decisiones y hay que respetarlas". Además ha defendido que el Gobierno de España es el que más ha ayudado a los venezolanos.

