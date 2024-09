Qatar denuncia ante la Asamblea General de la ONU el "genocidio" contra la población palestina

El emir de Qatar, Tamim bin Hamad al Thani, ha denunciado este martes durante su discurso ante la Asamblea General de Naciones Unidas el "crimen de genocidio" cometido por Israel contra la población palestina con sus continuos ataques sobre la Franja de Gaza desde hace ya casi un año y que dejan ya más de 41.400 muertos. "No se trata de una guerra según el concepto de guerra común en las relaciones internacionales, sino más bien de un crimen de genocidio con las últimas armas contra un pueblo atrapado en un campo de detención sin escapatoria a la andanada de bombas lanzadas por los aviones", ha manifestado el emir qatarí desde la tribuna de oradores. Así las cosas, Al Thani ha lamentado que, tras numerosas condenas e informes a nivel internacional, no queda ya nada más que "el crimen premeditado, sin disuasión" cometido por Israel y en el que las víctimas son "mujeres, niños y ancianos". Al Thani ha reconocido que la actual guerra en Gaza estalló tras los ataques del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) del 7 de octubre contra Israel, en los que murieron casi 1.200 personas y otras 240 fueron secuestradas. Sin embargo, ha denunciado que la ofensiva sobre territorio palestino ha llegado ya a tal punto que "ya no es posible hablar del derecho de Israel a defenderse sin involucrarse en la justificación del crimen" sobre la población palestina. "Ya no es posible decir que no se conocen los hechos, porque se conocen de sobra. Los informes sobre bombardeos de escuelas y hospitales y el uso de alimentos y medicinas de organizaciones internacionales como armas", ha denunciado Al Thani, quien considera que "la falta de intervención para detener la agresión es un gran escándalo". Así las cosas, Al Thani ha destacado que durante sus intervenciones años atrás ante la Asamblea General de la ONU ha aludido siempre a la causa palestina, un asunto que durante años parecía "estar ausente en los discursos" de los líderes internacionales, pero que desde Qatar se han esforzado para mantener siempre en la agenda. "Es difícil marginar la cuestión palestina, porque se trata de la cuestión de pueblos indígenas en su tierra sujetos a una ocupación de colonos. Esta ocupación ha tomado la forma de un régimen de 'apartheid' en el Siglo XXI", ha manifestado el emir qatarí, que ha animado a los líderes internacionales a no "ignorar" este tema. Por otro lado, Al Thani ha puesto en valor el rol de Qatar como uno de los impulsores de las negociaciones de paz entre Hamás e Israel, y ha denunciado los obstáculos a los que se enfrenta este proceso, que se produce en medio de "una guerra feroz y en circunstancias complejas". Así, ha aprovechado para denunciar que en plenas negociaciones "una de las partes no dudaría en asesinar a los líderes políticos homólogos con los que negocia", punto en el que ha rescatado el asesinato del líder político de Hamás, Ismail Haniye, en la capital de Irán a finales de julio en un ataque atribuido a Israel. Finalmente, Al Thani ha recalcado que el fin de la ocupación y la libre determinación del pueblo palestino "no es ningún regalo", sino un derecho propio; a la par que ha tachado de "lamentable" que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas no haya implementado una resolución de alto el fuego, y que el Estado palestino no sea miembro de pleno derecho en la ONU. EXPANSIÓN DE LA GUERRA A LÍBANO Por otro lado, Al Thani ha acusado directamente a Israel de estar detrás de la explosión coordinada de miles dispositivos de comunicación la semana pasada en Líbano, que dejó medio centenar de muertos y miles de heridos; y ha denunciado los ataques israelíes contra Beirut y otras ciudades libanesas, que se cobran ya la vida de cientos de personas. "Israel está actualmente librando una guerra contra Líbano, y nadie sabe hasta qué punto esta guerra podría deteriorarse", ha remachado un Al Thani que asegura que las acciones de Israel en Gaza y en Líbano en ningún caso desembocarán en "seguridad ni paz".

Compartir nota: Guardar