Penélope Cruz, Cate Blanchett o Lupita Nyong'o. Los mejores looks del Festival de San Sebastián

La 72ª edición del Festival de Cine de San Sebastián nos está dejando imágenes para el recuerdo. Y eso que solo llevamos tres días y todavía quedan muchas estrellas que desfilar por su alfombra roja, que se ha llenado de glamour gracias a celebrities de la talla de Cate Blanchett, Penélope Cruz o Lupita Nyong, que con sus espectaculares looks en el certamen cinematográfico han confirmado que cine y moda se han convertido en un tándem insuperable. Pero no han sido las únicas, ya que también tenemos que destacar a nuestras actrices, como Bárbara Goenaga, Macarena García o Nawja Nimri, que han acaparado todos los flashes en este arranque del Festival de Donostia en el que el listón en cuestión de estilo y elegancia ha quedado muy alto. A continuación, ¡los mejores looks del fin de semana! Penélope Cruz. A pesar de que prefieren mantener su relación alejada de los focos, la protagonista de 'Volver' no dudó en arropar a Javier Bardem en la entrega del Premio Donostia que ha recibido el actor. Siempre impecable, la actriz deslumbró con un impresionante diseño de Chanel en color blanco y negro, con tul, encaje en el escote, y uno de los símbolos de la Maison francesa, la camelia, en el escote. Cate Blanchett. La intérprete, que también ha sido merecedora del Premio Donostia, ha hecho una visita exprés a San Sebastián en el que nos ha enamorado con los dos looks que ha lucido en su breve paso por nuestro país. A su llegada a la ciudad, la protagonista de 'Rumours' -película que ha presentado en el Festival- apostó por un look casual sencillamente ideal: Un traje dénim con ribetes en cámel con blazer larga cruzada con solapas XL y pantalón con el bajo acampanado. Por la noche, la actriz llevó a la alfombra roja todo el glamour de Hollywood con un espectacular diseño dorado semitransparente cuajado de bordados y pedrería, con cuello subido y manga larga que nos dejó sin palabras. Lupita Nyong'o. La ganadora del Oscar por '12 años de esclavitud' ha presentado su última película 'The wild Robot' junto a Álvaro Morte, Macarena García, y Chris Sanders -una cinta de animación a la que pone voz a Roz- ha derrochado sensualidad con un diseño rojo de Dolce & Gabbana con falda de encaje transparente y cuerpo tipo corsé, con una flor a modo de gargantilla a juego y el pelo recogido en un moño lateral. Macarena García. Rivalizando en elegancia con Lupita Nyong'o la actriz española -que dobla al castellano el personaje de la mexicana en 'The wild Robot'- ha dejado sin respiración a más de uno con un dos piezas satinado de Acne Studios en color verde esmeralda compuesto por un top dejando a la vista su abdomen y falda midi con bajo asimétrico. Najwa Nimri. La actriz, que ha presentado en San Sebastián la película 'La virgen roja' -de la directora Paula Ortiz- ha impactado con un conjunto de lo más cañero, con falda de cuero en color negra y chaqueta de terciopelo tipo 'plepum' al tono, además de pasear por la alfombra roja acompañada por un galgo. Bárbara Goenaga. Nuestra favorita -con permiso de Penélope Cruz- de la gala inaugural del Festival, donde lució un precioso diseño en color nude con falda recta y cuerpo tipo 'plépum' con detalle tridimensional con volumen en el lado derecho.

