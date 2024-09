Martes, 24 de septiembre de 2024 (04:00 GMT)

LÍBANO ISRAEL

Israel bombardea y deja 492 muertos en el Líbano en un día de violencia inusitada

Beirut (EFE).- En una jornada de violencia sin precedentes desde el estallido del intercambio de fuego con el grupo chií Hizbulá hace casi un año, Israel desató este lunes una campaña masiva de bombardeos contra diferentes puntos del Líbano que ha dejado hasta el momento 492 muertos, al menos 24 de ellos niños, unos 1.600 heridos y miles de familias desplazadas. Los miedos a una guerra abierta en territorio del Líbano se han avivado desde primera hora de la mañana, cuando Israel empezó a lanzar intensos bombardeos contra diferentes áreas del sur del Líbano y también del Valle de la Bekaa, en el este del país, unas acciones que no han cesado en todo el día en esos feudos de Hizbulá. Como resultado, al menos 492 personas han muerto y otras 1.645 han resultado heridas en estos ataques, según informaciones del Ministerio de Salud Pública libanés citadas por los diarios israelíes The Times of Israel y Haaretz.

Guterres pide una desescalada del conflicto Israel-Hizbulá ante la "alarmante" situación

Naciones Unidas (EFE).- La Secretaría General de la ONU pidió este lunes a Israel y a la milicia chií libanesa Hizbulá una desescalada del conflicto que mantienen -agravado en los últimos días- y que se dediquen "todos los esfuerzos" a una resolución por la vía diplomática ante la "alarmante" situación. "El secretario general (António Guterres) expresa su gran preocupación por la seguridad de los civiles, tanto en el sur del Líbano como en el norte de Israel, así como por el personal de la ONU que se encuentra en esas zonas", declaró el portavoz de la Secretaría General, Stéphane Dujarric, en una rueda de prensa desde Nueva York.

La UE teme "una guerra completa" en Líbano e insta a los líderes de la ONU a mediar

Nueva York (EFE).- El alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, expresó este lunes preocupación por la escalada de tensiones entre Israel y el Líbano e instó a los líderes reunidos esta semana en la ONU a mediar para evitar "una guerra completa". El jefe de la diplomacia europea mantuvo este lunes reuniones informales con los cancilleres europeos en los márgenes de la Asamblea General, en Nueva York, y dijo que un tema central fue el intercambio de fuego entre Israel y Hizbulá y la incapacidad del Consejo de Seguridad para "tomar decisiones". En un encuentro con medios tras esa reunión, Borrell abordó los últimos acontecimientos en el conflicto en Oriente Medio y sentenció: "Aún esperamos y trabajamos para frenar esta escalada pero el peor escenario, tengo que decirlo, se está materializando y las peores expectativas se están haciendo realidad".

Israel ataca una escuela en Gaza, el tercero contra un centro educativo en las últimas 72 horas

Jerusalén (EFE).- El Ejército israelí atacó este lunes la escuela Jaled bin al Walid, ubicada en el campamento de refugiados de Nuseirat, en el centro de la Franja de Gaza, en el que es ya el tercer ataque contra un centro educativo en el enclave palestino en las últimas 72 horas. El portavoz de la Defensa Civil gazatí, Mahmud Basal, confirmó que al menos tres personas (un padre, una madre y su hija) murieron. Al menos 41.455 personas han muerto y otras 95.878 han resultado heridas en el devastado enclave palestino desde que comenzó la guerra, hace más de once meses, según las últimas cifras del Ministerio de Sanidad gazatí, controlado por Hamás.

EE.UU. exige a Irán detener sus "actividades desestabilizadoras" antes de un pacto nuclear

Washington (EFE).- Estados Unidos exigió este lunes a Irán que detenga sus "actividades desestabilizadoras" en todo el mundo, como condición previa para que ambos países puedan retomar las negociaciones para revivir el pacto nuclear de 2015.Así reaccionó la Administración de Joe Biden después de que el ministro iraní de Exteriores, Abás Araqchí, afirmara que su país está listo para reiniciar las conversaciones esta semana, durante la Asamblea General de la ONU en Nueva York, si "las otras partes están dispuestas".

Nueve países impulsan la protección de personal humanitario en Gaza y zonas en conflicto

Sídney (Australia) (EFE).- Nueve países, incluidos Brasil, Colombia y Australia, anunciaron este martes en Nueva York la creación de un grupo ministerial destinado a impulsar la protección del personal humanitario en Gaza y otras zonas de conflicto. La ministra australiana de Exteriores, Penny Wong, quien se encuentra en Nueva York para participar en la Asamblea General de la ONU, indicó este martes en un comunicado que el grupo, en colaboración con las agencias de ayuda humanitaria, elaborará en los próximos meses una declaración sobre la protección de los cooperantes, que se espera cuente con la adhesión de otras naciones. Además de los tres países citados, el grupo ministerial también está conformado por Jordania, Suiza, Indonesia, Sierra Leona, Reino Unido y Japón.

Tsunami de medio metro de altura alcanza islas al sur de Tokio tras un terremoto de 5,9

Tokio (EFE).- Un tsunami de medio metro de altura alcanzó este martes las islas de Izu (al sur de Tokio) tras producirse un terremoto en la zona de magnitud 5,9 y sin que conste que haya causado daños, según la Agencia Meteorológica de Japón (JMA). La JMA informó que un tsunami de medio metro alcanzó Yaene, en la isla de Hachijo, a las 8:58 hora local de este martes (23:58 GMT del lunes). En la isla de Miyake, un tsunami de 10 centímetros llegó a las regiones de Tsubota y Ako a las 9:11 hora local (00:11 GMT), y otro de 20 centímetros llegó a Kozu a las 9:37 hora local (00:37 GMT).

La UE aboga por reforzar energía de Ucrania porque está "al límite" de cara al invierno

Nueva York (EFE).- El alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, abogó este lunes en Nueva York por enviar no solo refuerzos militares a Ucrania, también energéticos, y aseguró que en ese ámbito el país está "al límite" de cara al invierno debido a los últimos ataques de Rusia. "Hay una situación crítica para Ucrania, y es la producción de energía. Ningún país civilizado industrial puede sobrevivir sin energía, sin electricidad. Cuando has perdido dos tercios de su capacidad de producción, estás al límite", dijo Borrell a los medios tras reunirse con cancilleres europeos en los márgenes de la Asamblea General de la ONU. El jefe de la diplomacia europea señaló que en la reunión estuvo presente el nuevo ministro de Exteriores ucraniano Andrii Sybiha, que informó a sus homólogos sobre la escalada de ataques de Rusia, con misiles, drones y bombas, contra objetivos civiles.

La UE lamenta el exilio de Edmundo González, pero no lo reconoce como ganador en Venezuela

Nueva York (EFE).- La Unión Europea insistió este lunes en no reconocer a Nicolás Maduro como presidente de Venezuela pero tampoco al candidato opositor Edmundo González, según expresó el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, en Nueva York. Borrell detalló en un encuentro con medios que mantuvo una reunión informal con los cancilleres europeos en los márgenes de la Asamblea General de la ONU, centrada en los conflictos en Oriente Medio y Ucrania, y España pidió abordar la situación en Venezuela. "Saben que no podemos reconocer la legitimidad de (Nicolás) Maduro elegido democráticamente, que lamentamos que Edmundo (González), el candidato de la oposición, tuviera que abandonar el país y buscar asilo político en España", indicó el diplomático.

Justicia de Argentina ordena la captura de Nicolás Maduro por crímenes de lesa humanidad

Buenos Aires (EFE).- Un tribunal de Argentina ordenó este lunes la captura del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, por presuntos crímenes de lesa humanidad, informaron fuentes de la querella. La decisión fue adoptada por la Cámara Federal de la Ciudad de Buenos Aires en una causa abierta a inicios de 2023, por una denuncia contra Maduro presentada por el Foro Argentino para la Defensa de la Democracia (FADD), basada en el principio de jurisdicción universal, que permite a los países procesar graves delitos contra los derechos humanos independientemente de dónde se hayan cometido. El tribunal también ordenó la captura del ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz de Venezuela, Diosdado Cabello, y de otros miembros del Ejecutivo chavista.

AI insta a Gobiernos suramericanos a evitar una catástrofe climática ante ola de incendios

Redacción América (EFE).- Amnistía Internacional (AI) pidió a los presidentes de Argentina, Brasil, Bolivia, Colombia, Ecuador, Paraguay y Perú una "respuesta sin precedentes" para "evitar una catástrofe climática" ante los incendios que azotan la región desde hace dos meses y que han arrasado millones de hectáreas en la cuenca amazónica y en otras áreas protegidas. En una carta abierta a los presidentes de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva; de Bolivia, Luis Arce; de Colombia, Gustavo Petro; de Ecuador, Daniel Noboa; de Argentina, Javier Milei; de Paraguay, Santiago Peña; y de Perú, Dina Boluarte, alerta del "récord" de incendios entre agosto y septiembre de este año y de las "enormes emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera" producto de los fuegos.

John sube a huracán de categoría 3 y se aproxima a tierra en estado mexicano de Guerrero

Ciudad de México (EFE).- En las últimas horas, el ciclón John se intensificó huracán de categoría 3 en la escala de Saffir-Simpson, al tiempo que se aproxima a tocar tierra en el estado mexicano de Guerrero, sur de Mexico, informó este lunes el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). "De mantener la trayectoria actual, se prevé que el centro del huracán John toque tierra entre Punta Maldonado y Copala, Guerrero, antes de las 23:00 horas de hoy (05:00 GMT del martes)", apuntó el SMN en su reporte más reciente. Precisó que a las 21:00 hora local (03:00 GMT del martes) el ciclón, décimo de la temporada del Pacífico y el segundo que pasaría sobre territorio mexicano, se ubicaba a 20 km al oeste de Punta Maldonado y a 35 km al sur-sureste de Copala, Guerrero.EFE

