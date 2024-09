La presidenta de Perú afirma que en su Gobierno "no hay espacio para la corrupción"

Lima, 24 sep (EFE).- La presidenta de Perú, Dina Boluarte, afirmó este martes que en su Gobierno "no hay espacio para la corrupción" y que responderá con mayor cantidad de obras "a más historias inventadas" que se presenten sobre presuntos casos de ese tipo en su gestión.

"En este equipo no hay espacio para la corrupción, ese flagelo contra el cual luchamos desde el primer día", sostuvo la mandataria durante la inauguración de una escuela en Lima.

Aseguró que su Gobierno está "enfocado en seguir construyendo un país para todos y todas" y trabaja "con las manos limpias, con la conciencia tranquila y con la frente en alto".

Boluarte remarcó, en ese sentido, que "a más historias inventadas" se responderá con "más obras como las de hoy, más escuelas bicentenario, más establecimientos de salud y más proyectos de gran envergadura".

Enfatizó, además, que su gestión "se mantiene firme" y busca "siempre el diálogo y el consenso para enfrentar problemas como la delincuencia, la extorsión".

La mandataria hizo de inmediato un llamado a sus opositores para que, según dijo, "dejen sus odios" y se unan para "salir adelante".

"Por ello no me voy a cansar de llamar al diálogo, a la unidad. La patria nos necesita unidos en el amor, no desunidos en el odio, la patria nos necesita con la verdad por delante, no con las mentiras trasnochadas", concluyó.

El Gobierno de Boluarte ha sido vinculado en las últimas semanas, en investigaciones periodísticas y fiscales, con la fuga del político Vladimir Cerrón, el líder del partido marxista en el que militó la mandataria hasta 2022 y quien se mantiene prófugo de la justicia desde hace casi un año.

Además, se cuestionan las actividades del ministro del Interior, Juan José Santiváñez, quien ha amenazado con denunciar a los medios de comunicación que difundan esas informaciones.

En respuesta, Boluarte acusó el viernes pasado a la prensa de crear "historias de terror" por informar sobre la presunta fuga de Cerrón en un vehículo de uso presidencial.

Mientras que la gobernante aseguró que su vehículo nunca salió de Lima, el presidente de la Comisión de Fiscalización del Congreso, Juan Burgos, mostró la semana pasada un documento entregado por una concesionaria donde se informa que el vehículo transitó por el peaje de Ica, al sur de Lima, el pasado 27 de febrero. EFE

