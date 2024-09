La Coalición Nacional de Mujeres de Ecuador insiste en la despenalización total del aborto

Quito, 24 sep (EFE).- La Coalición Nacional de Mujeres del Ecuador (Cnme) insistió este martes en la despenalización total del aborto en el país, con una concentración ante la Corte Constitucional, que debe dirimir sobre dos demandas para legalizar la interrupción voluntaria del embarazo.

La petición impulsada el pasado 9 de julio por la Coalición, junto a otras doce organizaciones, se sumó a la ya interpuesta el pasado marzo por el movimiento Justa Libertad, que fue admitida a trámite el pasado mayo.

Ante el silencio de la Corte hasta el momento, la abogada Angélica Porras, una de las redactoras de la segunda demanda, presente en la concentración, instó a esta institución a que tome con urgencia una decisión respecto a “la petición de inconstitucionalidad del artículo 149 del Código Integral Penal, es decir, que se descriminalice el aborto”.

“En el mundo, alrededor de 47.000 mujeres mueren cada año por complicaciones derivadas de abortos inseguros. La manera de evitar el aborto no es la criminalización”, aseguró Porras, quien agregó que las mujeres y niñas más afectadas son aquellas que viven en entornos rurales y que cuentan con menos ingresos.

En este sentido, apuntó que la única forma de reducir los abortos inseguros es “permitir el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo con todos los cuidados (garantizados) por parte del Estado”.

“Las causales legales no son suficientes”

En la actualidad, el aborto está permitido solo cuando el embarazo pone en riesgo la salud y la vida de la persona gestante o cuando es producto de una violación. En 2021, Fundación Desafío logró que se despenalizara el aborto en casos de violación.

No obstante, la Corte ordenó a la Asamblea Nacional elaborar una regulación, cuyo resultado no convenció a las organizaciones demandantes, pues el entonces presidente conservador Guillermo Lasso (2021-2023) introdujo cambios, que, a su criterio, limitaron el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo.

A este respecto, Virginia Gómez de la Torre, representante de la Coalición y de la Fundación Desafío, apuntó que durante los años de vigencia de la causal por violación “apenas 611 niñas han abortado frente a las miles de ellas a las que les ha tocado parir” tras ser violadas, por lo que concluyó que este derecho no se garantiza debidamente.

Añadió que “las causales legales actuales no son suficientes para las necesidades que tienen las mujeres y personas gestantes”, y puntualizó que la criminalización de esta práctica “perpetúa la desigualdad de género y la violencia machista estructural”.

“Si vivo en un país en el cual la libertad reproductiva está mutilada porque no se me permite decidir sobre mi cuerpo, eso quiere decir que no soy libre y que mi ciudadanía no es completa”, denunció Gómez de la Torre.

“Las diversidades también abortan”

Por su parte, José Bohorques, de la organización Transamblea, recordó que “las diversidades también abortan” y expresó que deberían tener el derecho de acceder a esta práctica “sin ser penalizados por el Estado”.

Asimismo, Pablo Villarroel, en representación de la Red Ecuatoriana de Fe, dijo que “las religiones se fundan en el principio ético de la dignidad humana y la libertad de conciencia”, por lo que “legalizar el aborto es indispensable para garantizar el respeto a la conciencia individual”.

Por último, las organizaciones presentes en la rueda de prensa llamaron a que la sociedad civil se unan a las marchas que tendrán lugar en diferentes puntos del país el próximo 28 de septiembre, en el marco del Día de Acción Global por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito. EFE

aam/fgg/nvm

(foto) (video)