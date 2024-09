Kroos y la mano de Cucurella en la EURO: "Solo les ha llevado tres meses lo que se vio en un instante"

El exfutbolista alemán Toni Kroos ironizó este martes sobre el informe del Comité de Árbitros de UEFA en el que reconocieron el error del colegiado de los cuartos de final ante España en la Eurocopa 2024 al no señalar un penalti por mano de Marc Cucurella en la prórroga y afirmó que "solo les ha llevado tres meses lo que se vio en un instante". "Han tardado tres meses en darse cuenta de que era mano, cosa que todos, casi todos, hicieron al instante. Eso me tranquiliza muchísimo", comentó el exjugador del Real Madrid, durante la narración de un partido de la Icon League, de la cual es cofundador, reaccionando al informe del Comité de Árbitros de UEFA que desveló 'Relevo', en el que reconocían el error arbitral. El documento se refiere a la jugada del minuto 107 de la prórroga de los cuartos de final entre Alemania y España, cuando un disparo de Jamal Musiala golpeó en la mano a Cucurella, pero ni Anthony Taylor, el colegiado de campo, ni el VAR, Stuart Atwell, vieron pena máxima. Después, Mikel Merino logró el gol del triunfo y apeó a los anfitriones del torneo. En dicho informe, las autoridades arbitrales trasladaron a los colegiados internacionales que no pitar penalti en esa jugada fue un error, y la pone como ejemplo para homogeneizar el criterio en futuras acciones similares. "¿Puedo decir ahora que soy campeón de la Eurocopa?", se preguntó el excentrocampista alemán del Real Madrid tirando de ironía. "Creo que no. No creo que sea posible", se contestó él mismo en tono jocoso.

Compartir nota: Guardar