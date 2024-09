Juan Carlos I publicará en Francia sus memorias en 2025 para que no le roben el relato

París, 24 sep (EFE).- El rey Juan Carlos I ha terminado un libro de memorias de 500 páginas, para que no le roben "el relato" de su propia historia, que publicará en Francia a inicios de 2025 la editorial Stock, según informó este martes la revista francesa del corazón 'Point de Vue'.

La publicación adelanta algunas de las confidencias de estas memorias de Juan Carlos I, que llevarán por título 'Reconciliación'.

"Mi padre siempre me aconsejó que no escribiese mis memorias. Los reyes no hacen confidencias, menos aún públicas. Sus secretos quedan ocultos en la penumbra del palacio. ¿Por qué voy a desobedecerle ahora? ¿Por qué he cambiado finalmente de opinión? Tengo la sensación de que me roban el relato de mi propia historia", afirma el rey emérito, según las revelaciones de la revista.

'Reconciliación' bucea en la infancia del soberano, y en la época dorada de su reinado, cuyo punto álgido -según la editorial- fue su intervención en el golpe de Estado militar del 23 de febrero de 1981. EFE

