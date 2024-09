Jesulín de Ubrique reaparece públicamente tras sufrir una angina de pecho

El pasado 8 de septiembre Jesulín de Ubrique vivía uno de los mayores sustos de su vida al sufrir una angina de pecho cuando disfrutaba de unas vacaciones con María José Campanario en El Rincón de la Victoria, Málaga. Sin embargo, tan solo 16 días después el diestro está totalmente recuperado y lo ha demostrado reapareciendo públicamente en la presentación de la feria taurina de la localidad sevillana de Guillena, donde volverá a los ruedos en un festival benéfico el próximo 19 de octubre junto a otras figuras como Cayetano, El Cid o El Fandi. Sonriente, bromista y demostrando que se encuentra en plena forma, el de Ubrique ha derrochado cercanía con sus seguidores y no ha no ha dudado en hacerse fotografías y selfies con todos aquellos que se acercaron a saludarlo durante el acto, en el que también vimos a otros rostros conocidos como la actual pareja de la modelo Laura Sánchez, Manuel Escribano, o Juan Antonio Ruiz 'Espartaco'. "Hace dos semanas me pegué un sustillo también, pero bueno, espero rematarlo aquí en el festival. Que no me lo coma muy gordo, dentro de una lógica normal, y nada, voy a intentar pasar un día agradable, con unos toreros magníficos, en un pueblo estupendo" ha afirmado con su característico sentido del humor durante la presentación que ha tenido lugar en el Ayuntamiento de Guillena. Y feliz ha atendido a las cámaras de Europa Press para contarnos cómo se encuentra apenas dos semanas después de sufrir una angina de pecho. "De momento estoy muy bien, gracias a Dios. Llevo un par de semanas haciendo distintas pruebas y afortunadamente está todo muy bien. Y bueno, pues quedan unas cosas pendientes todavía de ver, el tema de alergias y de intolerancias y demás, pero bueno, de momento bien, gracias a Dios. Estoy con menos presión, menos asustado y con ganas de volver con mi actividad" ha revelado con una sonrisa. Tan bien se encuentra que no ha dudado en aportar su granito de arena y torear el próximo 19 de octubre en el festival benéfico de Guillena, explicando que a pesar de que todavía está en "plena rehabilitación" de "un porrazo en el hombro que me di un par de meses atrás", espera estar "en perfecta condición" para volver a los ruedos en tan solo tres semanas. Respecto al problema cardíaco que sufrió, Jesús adelanta que aunque todavía no tiene los resultados de algunas pruebas médicas, podría deberse a algún tipo de intolerancia o alergia. "Puede ser que vaya por ahí, no lo sé, pero puede ser por ahí por lo que me han ido haciendo. Estamos pendientes de unos resultados que llegarán en breve y a partir de ahí los especialistas son los que mandan, ¿no? Yo me encuentro ya bastante bien, muy recuperado y con ganas de poder hacer mi vida de nuevo" ha explicado con optimismo, asegurando que si se trata de una alergia alimenticia tendrá que "andar con un poquito de cuidado, poner un poco el pie en la pared y ya está". Una reaparición la del torero que coincidía con el 23º aniversario del terrible accidente de tráfico que a punto estuvo de costarle la vida y del que habló durante la presentación, revelando que horas antes había pasado precisamente por el lugar del siniestro: "Me he parado. Venía de camino para acá y decía, 'hoy, esta noche...23 años'. Hace hoy que tuve el accidente y me he parado en la curva, me he quedado un poco pensativo mirando y digo, '¡ay, no pudiste conmigo!' Fue un milagro, fue un milagro. Creo que es mi segunda fiesta de nacimiento" ha reconocido emocionado. "Ya a mirar para adelante siempre ¿no?" ha añadido. A su lado, de modo incondicional, tanto María José como su hijo pequeño Hugo -de dos años-, y el resto de su familia, que como nos ha contado, están "todos muy bien, estupendamente".

