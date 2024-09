Familiares de desaparecidos dicen que el Gobierno uruguayo "juega a lavarse las manos"

Montevideo, 24 sep (EFE).- El vocero de la asociación Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos Ignacio Errandonea dijo este martes que tanto el ministro de Defensa Nacional, Armando Castaingdebat, como el Gobierno del país "juegan a lavarse las manos" y no asumen su responsabilidad de ayudar a encontrarlos.

Así lo aseguró en una rueda de prensa tras la conferencia en la que se anunció que los restos encontrados el pasado 30 de julio en un predio militar del país pertenecen al detenido desaparecido durante la dictadura cívico-militar (1973-1985) Luis Eduardo Arigón Castel.

"No es de recibo. Estamos en campaña electoral, yo entiendo, pero eso de jugar a lavarse las manos, todo el tiempo en las preguntas era 'en los 15 años de gobierno... -del izquierdista y hoy opositor Frente Amplio (FA)-', o sea, no asume sus responsabilidades", señaló Errandonea.

Esta réplica se dio luego de que Castaingdebat respondiera en la conferencia sobre si hay algo que su cartera pueda hacer para obtener información de las Fuerzas Armadas y que la búsqueda no continúe "a ciegas", que entiende que ese reclamo no se hizo en las administraciones del FA.

"Somos depositarios de un 20 % de una documentación que todavía no está digitalizada y es lo único que nosotros tenemos", indicó el ministro antes de aludir al reclamo que "siempre" le hace Errandonea y al que, acotó, su "primera respuesta" es: "¿por qué me vienes a reclamar algo a mí que no se reclamó los 15 años anteriores?".

Errandonea, en tanto, dijo que "es falso" que la asociación le pidiera al actual más que a anteriores gobiernos.

"El señor -antecesor de Castaingdebat como ministro, Javier- García también dijo que yo era del FA, no sé de dónde lo sacó. Buscan ensuciar cuando no asumen sus responsabilidades", dijo además en alusión al primer ministro del Gobierno de Luis Lacalle Pou, al que pidió asumir sus responsabilidades.

"Nosotros le exigimos al gobierno de turno que asuma sus responsabilidades y que dé las órdenes, porque esta es una deuda del Estado con los familiares y con toda la sociedad. Es muy fácil echarle la culpa a los gobiernos anteriores", lanzó.

Si bien reconoció que el actual Gobierno ha financiado las excavaciones, subrayó que sus autoridades deberían tener "voluntad política" para exigirle a las Fuerzas Armadas "la verdad": "Es fundamental generar políticas de Estado que trasciendan los partidos políticos y que se pueda avanzar en conjunto".

Por otro lado, sobre la identificación de los restos de Arigón, Errandonea afirmó que supone "la confirmación de que están en predios militares" y de que "las Fuerzas Armadas continúan mintiendo y ocultando la información" con "cobardía".

"Cada hallazgo nos confirma que más tarde o más temprano, los vamos a encontrar a todos", redondeó. EFE

beh/apf/jrh