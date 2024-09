Erdogan aborda con el fiscal jefe del TPI la necesidad de procesar a Israel por el "genocidio" de Gaza

El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, se ha reunido este lunes en Nueva York con el fiscal jefe del Tribunal Penal Internacional (TPI), Karim Khan, a quien ha trasladado la necesidad de procesar a los responsables del "genocidio" en la Franja de Gaza para mantener la confianza en la justicia internacional. "Israel debe rendir cuentas por sus crímenes", ha afirmado durante la reunión, según un comunicado de la Presidencia turca. Israel "ha cometido un genocidio en Gaza", ha apuntado Erdogan, para quien el Gobierno del primer ministro Benjamin Netanyahu "no vacila en violar el Derecho Internacional y los Derechos Humanos". Ahora Israel "está planeando sin pudor nuevas masacres a su lista, creyendo que nadie tiene capacidad para pararlos". Erdogan ha destacado que Turquía "seguirá realizando todos los esfuerzos para demostrar el crimen de genocidio con pruebas concretas". "Es extremadamente importante que la denuncia por genocidio presentada contra Israel en el TPI concluya con el castigo que merecen para los responsables de genocidio para mantener la confianza en el Derecho Internacional", ha añadido. Durante el encuentro, Erdogan ha entregado a Khan los libros 'Prueba' y 'Testigo' que recogen pruebas sobre crímenes perpetrados por las fuerzas israelíes en la Franja de Gaza. Erdogan se encuentra en Nueva York para participar en la 79ª sesión anual de la Asamblea General de la ONU. La fiscalía del TPI pidió en mayo la emisión de órdenes de arresto contra Netanyahu, su ministro de Defensa, Yoav Gallant, y varios altos cargos del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) por supuestos crímenes de guerra y contra la humanidad a raíz de los ataques del 7 de octubre por parte del grupo y la posterior ofensiva contra la Franja de Gaza. El Estatuto de Roma, tratado internacional que regula el funcionamiento del TPI, establece que esta corte no puede juzgar a ningún acusado 'in absentia', por lo que necesita que el individuo en cuestión se siente físicamente en el banquillo y responda en persona por los crímenes que se le imputan. La detención es, por tanto, condición imprescindible para llegar a juicio.

