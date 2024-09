Cari Lapique y Carla Goyanes, arropadas por numerosos rostros conocidos en la emotiva misa por Carlos y Caritina Goyanes

Tras su triste y repentino fallecimiento el pasado mes de agosto cuando disfrutaban de sus vacaciones en su casa de Marbella, con apenas 19 días de diferencia, los familiares y amigos más cercanos de Carlos Goyanes y su hija Caritina Goyanes se han dado cita en la madrileña parroquia de San Agustín para celebrar una misa funeral en su memoria. Un homenaje multitudinario en el que Cari Lapique y su hija Carla Goyanes estuvieron arropados por numerosos rostros conocidos que han querido transmitirles su cariño y apoyo incondicional en estos durísimos momentos. Como no podía ser de otra forma todas las miradas se posaban en Cari, que desolada pero dando muestras de entereza llegaba al templo arropada por los hijos de Caritina, Cari y Pedro, en los que está completamente volcada desde la muerte de la empresaria el pasado 26 de agosto a los 46 años a causa de un paro cardíaco. Carla, también de luto riguroso, acudía acompañada por su marido Jorge Benguría y sus hijos, mientras que el viudo de Caritina, Antonio Matos, lo hacía en solitario agraceciendo las condolencias de la prensa en esta despedida a la mujer de su vida. Han sido incontables los amigos de la familia que han querido estar presentes en esta emotiva misa funeral, como Nuria González -acompañada por su hijo Iván-, Naty Abascal, Elena Cue y Alberto Cortina, Alberto Alcocer, o José María García, que tenía una relación muy especial con los fallecidos: "He perdido un hermano, Carlos, una sobrina, su hermana es mi ahijada, pero bueno... simplemente" expresaba el periodista especialmente triste a su llegada. Al igual que los anteriores, también Isabel Preysler ha querido acompañar a su íntima amiga Cari en este duro trance familiar. Del brazo de su hija Tamara Falcó, la 'reina de corazones' hacía su aparición en el templo en medio de una gran expectación de gente y de cámaras. También la hermana de Cari, Myriam Lapique -inseparable de la socialité desde que perdió a su marido y a su hija-, y sus sobrinos Carlos y Felipe Cortina acompañados por sus respectivas mujeres, Carla Vega-Penichet y Amelia Millán. No han sido los únicos, ya que una larga lista de rostros conocidos de la cultura y la sociedad española homenajeaban con su presencia a Carlos y Caritina: Eugenia Martínez de Irujo y Narcís Rebollo, Fernando Martínez de Irujo, Tana Rivera, Esmeralda Moya, Blanca Suelves, María Zurita, María Chávarri, Isabelle Junot junto a su padres Philippe Junot y Nina Wendelboe-Larsen, Roberto Torreta y su mujer Carmen Echevarría, Gelete Nieto, Paloma Segrelles, Marina Castaño, el Padre Ángel, Jaime Martínez Bordiú, Patricia Rato, Maribel Yébenes, Marta Robles, Colate y Samantha Vallejo-Nágera, Teresa Baca, Fiona Ferrer, Juan Peña, Rosa Benito, Pastora o Cristina Yanes, entre otros, no han faltado a esta misa funeral destacando su cariño por los fallecidos y su apoyo incondicional a Cari y a Carla.

