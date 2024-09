VÍDEO: Trump sugiere que no se presentará de nuevo a la carrera por la Casa Blanca si pierde las elecciones de noviembre

El expresidente de Estados Unidos y candidato republicano a la Casa Blanca Donald Trump ha sugerido que no se presentará de nuevo a la carrera presidencial dentro de cuatro años si pierde las elecciones de noviembre, en las que se enfrentará a la vicepresidenta del país, Kamala Harris, que es la candidata del Partido Demócrata. "No, no lo creo. Creo que esto será todo. No lo veo en absoluto", ha contestado Trump a la entrevistadora Sharyl Attkisson en su programa 'Full Measure' cuando le ha preguntado si se ve presentándose de nuevo en 2028 si su candidatura no tiene éxito. Durante la entrevista, emitida este domingo, ha manifestado que espera que su candidatura tenga suerte este año. Con la retirada del actual presidente, Joe Biden, de los comicios, Trump es el nominado presidencial de mayor edad en la historia de Estados Unidos, en un momento en el que la edad y la agudeza mental se han convertido en temas de debate en el proceso electoral. Tras haber sido víctima de dos intentos de asesinato durante su tercera campaña electoral, ha asegurado que los demócratas "son el peligro" y que "están destruyendo" el país al permitir la entrada de "millones y millones de personas" que "no deberían estar aquí". "Ellos (los demócratas) son los que constituyen la amenaza para la democracia", ha sostenido. IMÁGENES DISPONIBLES EN EUROPA PRESS TELEVISIÓN URL DE DESCARGA: https://www.europapress.tv/internacional/907055/1/trump-sugiere-no-presentara-nuevo-carrera-presidencial-si-pierde-elecciones TELÉFONO DE CONTACTO 91 345 44 06

